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Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık - Son Dakika

Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık

12.02.2022 20:18

Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin iyi oynadığını belirten Keleş, "İlk 20 dakika hele inanılmaz pozisyonlar kaçırdık. Oyunun şekli değişebilirdi. Rakibin istediği gibi oynadık. O da beni biraz üzdü." sözlerine yer verdi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirten Keleş, üzgün olduklarını belirtti.

Hakan Keleş'in açıklamaları şöyle:

"FENERBAHÇE'NİN İYİ OYNAYAN OYUNCUSU FAZLAYDI"

"Maça çok iyi başladık. Golü bulduk. Umut'un sakatlığı düzenimizi bozdu. Sonrasında da pozisyonlarımız var. Bu pozisyonları değerlendirseydik daha farklı olabilirdi. Çıkarken kaybettiğimiz bir top var. Rakibin en etkili olduğu alan ama bunun zaafını yaşadık. Beraberliği yakaladılar. Ondan sonra Fenerbahçe'nin iyi oynayan oyuncusu fazlaydı. Takım oyunundan uzaktık. Kaybettik. Üzgünüz. Seyircimize bir galibiyet hediye etmek isterdik. Kötü bir fikstürden geçiyoruz. Önümüzde Kayseri maçı var, hazırlıklarımızı ona göre yapacağız.

"İLK 20 DAKİKA İNANILMAZ POZİSYONLAR KAÇIRDIK"

Biraz istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık. Fenerbahçe'nin de bugün iyi oynaması bizi zorladı. İlk 20 dakika hele inanılmaz pozisyonlar kaçırdık. Oyunun şekli değişebilirdi. Rakibin istediği gibi oynadık. O da beni biraz üzdü."

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Son Dakika Spor Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık - Son Dakika
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