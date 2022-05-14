Giresunspor yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek - Son Dakika
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Giresunspor yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek

14.05.2022 11:33
Giresunspor yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Karadeniz temsilcisi, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda topladığı 44 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligde kalma hedefine ulaşan yeşil beyazlı takım, taraftarının önünde bu maçı kazanmayı hedefliyor.

Öte yandan Giresunspor Kulübü, son iç saha maçı olan Medipol Başakşehir karşılaşmasının biletlerini kadınlar ve çocuklar için ücretsiz yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 18 yaş altı ile tüm kadın taraftarların biletlerinin kulüp tarafından karşılanacağı aktarılarak, "Haydi çotanaklar hep birlikte omuz omuza. Sezonun son iç saha maçında, sevgimizi tribünden haykırmak için 15 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde buluşuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kadın ve çocuk taraftarların, biletlerini bugün sadece Atatürk Meydanı'ndaki, maç gününde ise stadyumdaki bilet satış gişesinden temin edebilecekleri belirtildi.

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Başakşehir, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek - Son Dakika


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