Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk! - Son Dakika
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Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

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Türkiye-Avusturya maçında, gol sevinci sebebiyle UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan Merih Demiral, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Maçtan bir görüntüsünü paylaşan Demiral, fotoğrafının altına "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur." notunu düştü.

03.07.2024 23:08
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Avusturya karşısında attığı iki golle A Milli Takımımızın çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynayan ve gol sevincini "bozkurt" işaretiyle gösteren Merih Demiral, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Türkiye-Avusturya maçında attığı golün ardından yaptığı "bozkurt" işareti nedeniyle UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan Merih Demiral, Instagram'daki hesabından paylaşım yaptı.

Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

"YÜKSEL TÜRK! SENİN İÇİN YÜKSEKLİĞİN HUDUDU YOKTUR"

Maçtan bir görüntüsünü paylaşan Demiral, "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur." ifadelerini kullandı. Merih Demiral paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı. Demiral'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Merih Demiral, UEFA'nın kendisine soruşturma başlatması sonrası yaptığı ilk paylaşımda ise, gollerinden kesitler paylaşıp "Günaydın Türkiye'm. Ne Mutlu Türküm Diyene" ifadesini kullandı.

NE OLDU?

Önceki akşam oynanan Türkiye-Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral, gol sevincini "bozkurt" işaretiyle gösterdi. Maça damga vuran gol sevinci sonrası UEFA, milli futbolcumuz hakkında soruşturma başlattı.

Gol sevinci sonrası UEFA\'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral\'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk! - Son Dakika

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    Yorumlar (17)

  • Ender Kervancıoğlu: Kaşınma merih 24 165 Yanıtla
    Gündüz: Hayırdır sana neden batıyo? 134 12 Ender Kervancıoğlu: Futbola siyaset bulaştırdığı yetmiyor gibi soruşturma sürecinde inatlaşmaya devam etmesin. Milli takımımız zarar görecek. 17 98 Ramazan Sarac: Ne olur kasinirsa çapsız 76 12 Çağatay Kurt: Türkiye Çeyrek finale çıkınca üzülen demlilerdensin galiba 40 4 Ramo: ender sen kaşınma 7 1 mustafa karaca: Al sana net bir şekilde içimizdeki yabancı milli takım diye bir hassasiyetin yok. Seninki dostlar alışverişte görsün. 4 3
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