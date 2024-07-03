Gol sevinci sonrası UEFA\'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral\'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

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Avusturya karşısında attığı iki golle A Milli Takımımızın çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynayan ve gol sevincini "bozkurt" işaretiyle gösteren Merih Demiral, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Türkiye-Avusturya maçında attığı golün ardından yaptığı "bozkurt" işareti nedeniyle UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan Merih Demiral, Instagram'daki hesabından paylaşım yaptı.

"YÜKSEL TÜRK! SENİN İÇİN YÜKSEKLİĞİN HUDUDU YOKTUR"

Maçtan bir görüntüsünü paylaşan Demiral, "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur." ifadelerini kullandı. Merih Demiral paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı. Demiral'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Merih Demiral, UEFA'nın kendisine soruşturma başlatması sonrası yaptığı ilk paylaşımda ise, gollerinden kesitler paylaşıp "Günaydın Türkiye'm. Ne Mutlu Türküm Diyene" ifadesini kullandı.

NE OLDU?

Önceki akşam oynanan Türkiye-Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral, gol sevincini "bozkurt" işaretiyle gösterdi. Maça damga vuran gol sevinci sonrası UEFA, milli futbolcumuz hakkında soruşturma başlattı.