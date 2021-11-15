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Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi açıldı - Son Dakika

Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi açıldı

15.11.2021 17:54
Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi açıldı

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi açıldı.

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi açıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Uluslararası Bilardo Kompleksi açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, milletvekilleri ve spor camiasının önemli isimleri katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, böyle bir hizmetle gençleri buluşturmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, "Bundan sonra yine Gölbaşı'nda olsun diğer ilçelerimizde olsun tıpkı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Ankaramızda da tesisleşme hamlelerimize devam ederken, birer birer hedeflerimizi, açılışlarımızı gerçekleştirirken kendimize, ülkemize, illerimize, ilçelerimize yeni hedefler koymaya devam edeceğiz. Bizim milletimiz her şeyin en iyisine layık. Tesislerimiz, ülkemizin gururu gençlerimiz her şeyin en güzeline layık. Bizler tıpkı bugün olduğu gibi el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz, gücümüzü birleştireceğiz, milletimize hizmet yolunda eserlerimizi açarken, bir yandan da gençlerimizin önünü açarken hizmet çıtamızı her geçen gün daha yukarıya taşıyacağız" dedi."BİZ SPORU BİRKAÇ BRANŞTAN İBARET GÖRMÜYORUZ"Bakan Kasapoğlu, bilardonun olimpik bir spor olma yolunda önemli aşama kaydettiğini vurgulayarak, "Biz sporu birkaç branştan ibaret görmüyoruz. Şükürler olsun bunun en somut örneklerinden bir tanesini bugün sizlerle birlikte açıyoruz. Bu görmüş olduğunuz tesis sadece ulusal değil, uluslararası bilardo tesisleri noktasında özel bir yere sahip. Türkiye'nin dört bir yanından sporculara ev sahipliği yapacağı gibi tıpkı bugün başlayacak şampiyonayla dünyanın dört bir yanından gelen sporculara da ev sahipliği yapacak. Buz pateni pistinden, futbol sahasına, spor salonuna, tırmanmaya kadar her türlü imkanı sağlayan bu tesis, bundan sonraki süreçte de içerisinde dinlenme odalarından, localarına, toplantı salonlarından canlı yayın odalarına, hakem odalarına kadar bilardo organizasyonlarının ihtiyaç duyduğu her şeyi içinde barındıran 2 bin metre kare kapalı, 500 metrekare açık alanıyla dünyada çok özel yeri olan bir tesis. Bilardo olimpik olma yolunda hızlı bir şekilde ilerleyen bir branş. 2028 Olimpiyatları'nda bilardonun olimpiyatlarda olma durumu çok yüksek bir ihtimal. İnanıyorum ki buradan yetişecek sporcular, burada ter dönecek sporcular tüm dünya arenalarında ülkemizi en güçlü şekilde temsil edecekler. Değerli gençlerimize ve Gölbaşı'na bu tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.GÖLBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANI RAMAZAN ŞİMŞEK: DÜNYA ŞAMPİYONALARI ARTIK GÖLBAŞI'NDA YAPILACAK Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, önemli bir tesisi Türkiye'ye kazandırdıklarının altını çizerek, "Gölbaşı stratejik bir ilçe bunları biliyorduk ve buna göre hareket etmeye başladık. Burada bulunduğumuz tesis ulusal ve uluslararası bilardo turnuvalarına ev sahipliği yapan bir tesisi ülkemize kazandırdık. Ben elimden gelen ne varsa söz verdik, bakanımız da sağ olsun bu olayı anlattık protokollerimizi yaptık. Böyle bir tesisi Gölbaşı'na kazandırdık. Dünya Bilardo Şampiyonaları artık burada yapılacak" ifadelerini kullandı.BİLARDO FEDERASYONU BAŞKANI ERSAN ERCAN: HAYALİNİ KURDUĞUMUZ TESİSE KAVUŞTUK

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, camia olarak büyük bir heyecan içerisinde olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:  "Yıllardır hayalini kurduğumuz tesisimize kavuşmak üzereyiz. Camia olarak büyük bir heyecan içerisindeyiz. Bundan yaklaşık 3 yıl önce bir A4 kağıdı bir kalem ve bir cetvelle bu projenin taslağını çizmiştim. Hem federasyon başkanı olarak ihtiyaçlar doğrultusunda hem de kendimi bir sporcu yerine koyarak bir sporcu olsam nasıl bir tesiste oynamak isterdim diye düşünerek bir taslak çizmiştim. Türkiye'de spor alanında tesisleşme denildiğinde akla gelen isim sayın bakanımıza bu tesis projesini götürdüğümüzde hemen onayladı. Geçen sene aralık ayında temel atma törenini yaptık 11 ay inşaat süresinden sonra bugün açılış törenimizi yapıyoruz."

Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi açıldı
Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi açıldı
Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi açıldı
Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi açıldı

Ramazan Şimşek, Türkiye, Bilardo, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi açıldı - Son Dakika Spor


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