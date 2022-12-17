Jesus, golcü transferinde onun ismini listenin ilk sırasına yazdı! Fenerbahçe, Dünya Kupası'nda oynayan golcü için düğmeye bastı - Son Dakika
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Jesus, golcü transferinde onun ismini listenin ilk sırasına yazdı! Fenerbahçe, Dünya Kupası'nda oynayan golcü için düğmeye bastı

17.12.2022 12:15

Joao Pedro'nun ağır sakatlığı sonrası golcü transferi için harekete geçen Fenerbahçe'de gündeme Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright geldi. Dünya Kupası'nda ABD formasını giyen ve 1 gol atma başarısı gösteren santrafor için Akdeniz ekibi kapıyı 10 milyon eurodan açtı.

Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası golcü arayışına giren Fenerbahçe'de gündeme bomba bir isim geldi. Sarı-lacivertlier, Antalyaspor formasıyla başarılı bir grafik çizen Haji Wright'ı gündemine aldı.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Antalyaspor forması giyen ABD'li golcü Haji Wright'a kancayı taktı. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak için Akdeniz ekibi ile ilk görüşmeyi yaptı.

JORGE JESUS ONAY VERDİ

Antalyaspor'un Fenerbahçe'ye kapıyı 10 milyon eurodan açtığı belirtildi. Sarı-lacivertliler bu rakamı, sonraki satıştan pay gibi maddelerle aşağı çekmeye çalışıyor. Öte yandan Jorge Jesus'un da ABD'li golcüyü çok beğendiği ve transferi için onay verdiği ifade edildi.

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Antalyaspor, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jesus, golcü transferinde onun ismini listenin ilk sırasına yazdı! Fenerbahçe, Dünya Kupası'nda oynayan golcü için düğmeye bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jesus, golcü transferinde onun ismini listenin ilk sırasına yazdı! Fenerbahçe, Dünya Kupası'nda oynayan golcü için düğmeye bastı - Son Dakika
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