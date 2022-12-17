Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası golcü arayışına giren Fenerbahçe'de gündeme bomba bir isim geldi. Sarı-lacivertlier, Antalyaspor formasıyla başarılı bir grafik çizen Haji Wright'ı gündemine aldı.
Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Antalyaspor forması giyen ABD'li golcü Haji Wright'a kancayı taktı. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak için Akdeniz ekibi ile ilk görüşmeyi yaptı.
Antalyaspor'un Fenerbahçe'ye kapıyı 10 milyon eurodan açtığı belirtildi. Sarı-lacivertliler bu rakamı, sonraki satıştan pay gibi maddelerle aşağı çekmeye çalışıyor. Öte yandan Jorge Jesus'un da ABD'li golcüyü çok beğendiği ve transferi için onay verdiği ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Jesus, golcü transferinde onun ismini listenin ilk sırasına yazdı! Fenerbahçe, Dünya Kupası'nda oynayan golcü için düğmeye bastı - Son Dakika