Göztepe 6. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Göztepe 6. Galibiyetini Aldı

Göztepe 6. Galibiyetini Aldı

Göztepe, Adana Demirspor'u yenerek iç sahada üst üste 6 galibiyet elde etti. Fofana sakatlandı.

08.12.2024 12:22
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'de evinde Adana Demirspor'u mağlup ederek, iç sahada üst üste 6. galibiyetini elde etti. İzmir ekibi, bu sezon sahasındaki tek puan kaybını Fenerbahçe karşısında 2-2'lik skorla aldı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada başarılı performans sergiliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda 2024-2025 sezonunda 7 maça çıkan İzmir ekibi, bu süreçte yenilgi yüzü görmedi ve 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Bu sezonki ilk iç saha maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe, daha sonra rakiplerine puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Bodrum FK, Kayserispor, Sivasspor, Konyaspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u yenerek üst üste 6 mücadeleden galip ayrıldı.

Fofana sakatlandı

İki hafta önce oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet'in ardından bu kez de Datro Fofana sakatlandı. müsabakasının 63. dakikasında Juan'ın yerine dahil olan Fofana, ikili mücadele sonrasında ayak bileğinden sakatlık yaşadı. Daha sonra kendini deneyen Datro Fofana yoğun bir ağrı hissedince kendisini yere bıraktı. 21 yaşındaki oyuncu sedyeyle kenara getirildikten sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Fofana'nın sakatlığı ciddi gözükürken, durumunun tetkikler sonucunda açıklanacağı ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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