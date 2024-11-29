Göztepe, Başakşehir ile Maça Hazır

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde taktiksel oyun gerçekleştirdi.
Göztepe, bugün hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Çağdaş Altay görev yapacak.
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