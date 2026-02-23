Göztepe, Beşiktaş'a 4-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
Göztepe, Beşiktaş'a 4-0 Mağlup Oldu

23.02.2026 12:18
Göztepe, Beşiktaş'a deplasmanda 4-0 yenilerek moral kaybı yaşadı ve averaj avantajını kaybetti.

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli rakiplerinden Beşiktaş'a deplasmanda 4-0 yenilen Göztepe büyük moral bozukluğu yaşadı. Son 2 sezondur ligde ve kupada mağlubiyetler yaşattığı rakibi karşısında bu kez çok etkisiz bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, 41 puanda kalarak 5'inci sıraya geriledi. Beşiktaş ise 43 puana ulaşarak Göztepe'yi geride bıraktı ve adını 4'üncü sıraya yazdırdı.

Özellikle savunma performansıyla sadece Süper Lig'de değil Avrupa'da da birçok takımı geride bırakan Göztepe bu sezon ilk kez kalesinde 4 gol birden gördü. Bir tek Galatasaray deplasmanında 3 gol birden yiyen Göz-Göz, Beşiktaş deplasmanında kalesini savunamadı. Göztepe hücumda da son haftalarda düşüşe geçti. Son olarak Fatih Karagümrük'ü evinde 2-1 yenen Göztepe son 3 maçta gol sevinci dahi yaşayamadı. Konyaspor (D) ve Kayserispor'la golsüz berabere kalan Göztepe, Beşiktaş'a karşı da üretken olamadı.

İKİLİ AVERAJ AVANTAJI GİTTİ

Son 3 maçta hem gol atamayan hem de galip gelemeyen Göztepe, 7 puan kaybetmiş oldu. Göztepe son 2 sezondur puanlar aldığı Beşiktaş karşısında bu kez gülemedi. Geçen sezon İstanbul'da Beşiktaş'ı Süper Lig'de 4-2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3-1 mağlup eden Göztepe, İzmir'de ise rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Bu sezon da Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'ı 3-0 yenmeyi başaran Göztepe, siyah-beyazlılara karşı bu defa farklı yenildi. Göztepe 4-0'lık mağlubiyet sonrası olası bir ikili averaj avantajını da rakibine verdi. Sezon sonunda olası bir puan eşitliği halinde Göztepe, Beşiktaş'ın gerisinde kalacak.

YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

Göztepe'nin Beşiktaş yenilgisiyle birlikte 7 maçlık mağlup olmama serisi de son buldu. Son olarak sezonun ilk yarısında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen Göztepe, Gaziantep FK (D), Samsunspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe (D), Fatih Karagümrük, Konyaspor (D) ve Kayserispor müsabakalarını kaybetmemişti.

OLAITAN GOLE SEVİNMEDİ

Ara transfer döneminde Göztepe'nin Beşiktaş'a 5+1 milyon Euro'ya sattığı Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan eski takımına karşı gol atmayı başardı. Dakikalar 59'u gösterdiğinde Beşiktaş'ın üçüncü golünü kaydeden Olaitan sevinmedi. Oyuncu maçtan sonra yaptığı açıklamada eski kulübü Göztepe'ye saygı duyduğunu dile getirdi.

STOILOV: BASİT HATALAR YAPTIK

Göztepe'nin başında Süper Lig'deki en farklı yenilgisin alan teknik direktör Stanimir Stoilov çok basit hatalar yaptıklarını dile getirdi. Kötü bir sonuçla ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getiren deneyimli teknik adam, " Dinamizm olarak takımımız iyiydi. Basit hatalar rakibimize avantaj sağladı. Bize galibiyetler getiren futbola ve galibiyetlere geri dönmek istiyoruz" dedi.

'PROBLEMLERİ DÜZELTECEĞİZ'

Stoilov, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Beşiktaş ara transferde önemli transferler yaptı. Onlara karşı yapacağınız her hata pahalıya patladı. Böyle bir skordan dolayı çok mutsuzum. Kompakt ve organize bir futbol oynuyoruz. Çok fazla oyuncumuzun sakatlığı oldu. Tam takım halinde birçok kez idman yapamadık. Onların dönmesiyle problemleri düzelteceğimizi düşünüyorum." Göztepe cumartesi günü evinde Eyüpspor'la oynayacak.

Kaynak: DHA

