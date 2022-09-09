Göztepe'de son gün imza şov - Son Dakika
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Göztepe'de son gün imza şov

09.09.2022 10:22
Göztepe'de son gün imza şov

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe transferin son gününde imza şov gerçekleştirdi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe transferin son gününde imza şov gerçekleştirdi. Sport Republic şirketinin kulüp hisselerinin yüzde 70'ini almasıyla yeni yapılanmaya giden sarı-kırmızılılar, transfer döneminin son gününde 5 futbolcuya imza attırdı. Göz-Göz, Beşiktaş'tan daha önce anlaştığı Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'la imza şovuna başladı. Ardından Galatasaray'ın genç orta sahası Berkay Atay kendisini 3 yıllığına sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Golcü arayışlarını transferin son gününe kadar sürdüren Göztepe, İsviçre'nin Luzern taktımında top koşturan 25 yaşındaki Avusturyalı forvet Marko Kvasina'yı renklerine dahil etti.

Son günün sürprizi ise eski Galatasaraylı sağ bek Tarık Çamdal oldu. Geçen sezonu Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da geçirerek bu sezona ise Tuzlaspor'da başlayan 31 yaşındaki Tarık, Göztepe ile 1 yıllık mukavele yaptı. Son günde 5 futbolcuyu transfer eden Göztepe'de ayrılık da yaşandı. Sarı-kırmızılıların 2 yıl önce Altınordu'dan transfer ettiği sağ bek Kerim Alıcı, Süper Lig'in yolunu tuttu. Kerim, Süper Lig'de mücadele eden Atakaş Hatayspor'la anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada Kerim'in Hatayspor'a bonservisiyle birlikte verildiği ifade edildi.


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Kaynak: DHA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de son gün imza şov - Son Dakika

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