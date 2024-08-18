Göztepe, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Göztepe, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tribünden saldırı oldu.

18.08.2024 00:46
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Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Fenerbahçe, 45+3. dakikada penaltıdan Edin Dzeko ve 45+7. dakikada yeni oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı. Maçın 68. dakikasında Koray Günter'le farkı 1'e indiren Göztepe, 90+5. dakikada Romulo'nun attığı golle skoru 2-2'ye taşıdı. Müsabaka, bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe, üstünlüğünü koruyamadı

Lige Adana Demispor'u 1-0 yenerek başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Takımının ikinci golünü atan Youssef En-Nesyri, ligde Fenerbahçe formasıyla ilk maçında golle tanıştı.

Göztepe, ikinci haftada da galibiyetle tanışamadı

Sezona deplasmanda Antalyaspor beraberliğiyle başlayan ligin yeni ekiplerinden Göztepe, ikinci haftada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e veda ettiği 2021-2022 sezonu dahil üst üste 16. lig maçını galibiyet alamadan tamamladı.

Koray Günter sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligdeki ilk golünü atarken, Romulo da sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'deki ilk golüne imza attı.

Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı

İkinci yarı başlamadan önce saha kenarına inerek tribündeki Fenerbahçeli taraftarların yanına giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı.

Koç'un deplasman tribününe alınmayan bazı Fenerbahçeli taraftarlar olduğu için tribüne gittiği öğrenildi.

İkinci yarı başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra deplasman tribününden ayrılan Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada birisinden aldığı darbeyle yere düştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe döndü.

Müsabaka, bu sırada bir süre durdu.

Kaynak: AA

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