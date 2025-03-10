Göztepe, Galibiyete Hasret Kaldı - Son Dakika
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Göztepe, Galibiyete Hasret Kaldı

Göztepe, Galibiyete Hasret Kaldı

Göztepe, son 6 maçında sadece 2 puan toplayarak galibiyete ulaşamadı ve Avrupa hedefinden uzaklaştı.

10.03.2025 10:39
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Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta kazanamayan ve sadece 2 beraberlik alabilen Göztepe, bu süreçte galibiyete hasret kaldı.

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği performansla düşüşe geçen Göztepe, adeta galibiyete hasret kaldı. Ligin ilk 21 haftasında 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan İzmir ekibi, oynadığı son 6 maçında ise istediği sonuçları almayı başaramadı. Sarı-kırmızlılar; bu süreçte Fenerbahçe, Alanyaspor, Kayserispor ve Sivasspor karşılaşmalarını kaybederken, Bodrum FK ve Samsunspor ile de berabere kaldı. Toplayabileceği 18 puanın sadece 2'sini alabilen sarı-kırmızılılar, haftayı 36 puanla 6. sırada tamamladı. Avrupa hedefinden hızlıca uzaklaşan Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un bu kötü gidişata nasıl bir çözüm bulacağı ise merakla bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların skor tutamama sorunu devam ediyor

Göztepe'nin sezon başında beri en büyük sorunlarından birisi olan skoru tutma problemi devam ediyor. Şu ana kadar Alanyaspor ve Hatayspor müsabakalarında 1-0 öne geçmesine rağmen kalesini gole kapatamayan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bu karşılaşmalardan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Samsunspor karşısında aynı durumu iki kez yaşayan İzmir ekibi, deplasmanda oynadığı karşılaşmada öne geçip 4-3 kaybederken iç sahada ise 2-0 öne geçip 2-2 berabere kaldı.

Benzer senaryoyu yaşadığı diğer müsabakalarda ise Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşısında öne geçen Göztepe, Fenerbahçe'ye 3-2, Gaziantep FK'ya da 2-1 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, son olarak da dün oynanan Sivasspor maçında 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve karşılaşmayı 3-1'lik yenilgiyle tamamladı. Böylece Göztepe, bu sezon itibarıyla Süper Lig'de öne geçtiği 7 karşılaşmada 4 kez kaybederken, 3 defa da berabere kaldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, 3-sayfa, Futbol, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Galibiyete Hasret Kaldı - Son Dakika

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