Trendyol 1. Lig'de 32. hafta karşılaşmaları oynandı.
Göztepe, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek bitime iki hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Sarı-kırmızılı takım, Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci ekip oldu.
Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Göztepe-Gençlerbirliği: 2-0
Bitexen Giresunspor- Sakaryaspor: 2-3
Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor: 4-2
Tuzlaspor- Bodrum FK: 0-0
Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK: 2-1
Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor: 3-1
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Eyüpspor: 1-3
Boluspor- Altay: 3-1
Adanaspor- Manisa FK: 1-1
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.EYÜPSPOR
|32
|23
|3
|6
|73
|28
|45
|72
|2.GÖZTEPE
|32
|20
|6
|6
|56
|19
|37
|66
|3.SAKARYASPOR
|32
|16
|9
|7
|48
|33
|15
|57
|4.AHLATCI ÇORUM FK
|32
|16
|7
|9
|53
|33
|20
|55
|5.KOCAELİSPOR
|32
|16
|7
|9
|48
|36
|12
|55
|6.BODRUM FK
|32
|14
|11
|7
|39
|21
|18
|53
|7.BOLUSPOR
|32
|14
|8
|10
|31
|33
|-2
|50
|8.TEKSÜT BANDIRM SPOR
|32
|12
|11
|9
|47
|30
|17
|47
|9.GENÇLERBİRLİĞİ
|32
|12
|11
|9
|37
|32
|5
|47
|10.ERZURUMSPOR FK
|32
|12
|11
|9
|30
|28
|2
|44
|11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|32
|10
|9
|13
|32
|40
|-8
|39
|12.MANİSA FK
|32
|8
|13
|11
|39
|38
|1
|37
|13.ÜMRANİYESPOR
|32
|10
|7
|15
|36
|46
|-10
|37
|14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|32
|8
|10
|14
|29
|36
|-7
|34
|15.TUZLASPOR
|32
|8
|10
|14
|32
|46
|-14
|34
|16.ADANASPOR
|32
|9
|6
|17
|25
|45
|-20
|33
|17.ALTAY
|32
|5
|3
|24
|15
|73
|-58
|15
|18.BITEXEN GİRESUNSPOR
|32
|2
|4
|26
|15
|68
|-53
|7
Son Dakika › Spor › Göztepe, Gençlerbirliği'ni yenerek Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
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