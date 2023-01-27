Göztepe ile yolları ayıran Emre Çolak, İspanya ekibi ile sözleşme imzaladı

Kasım ayında Göztepe'den ayrılan Emre Çolak sürpriz bir transfere imza attı. Deneyimli futbolcunun yeni rotası, İspanya 3. Lig'i oldu.

SEZON SONUNA KADAR İMZA ATACAK

Emre Çolak, İspanya 3. Lig takımı CF Intercity formasını giydi. 31 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar İspanyol ekibinde top koşturacak.

DEPORTIVO'DA OYNAMIŞTI

Bu sezon Göztepe formasıyla 9 maça çıkan Emre Çolak gol ya da asist katkısı üretememişti. Deneyimli futbolcu, İspanya'da daha önce Deportivo forması giydi.