Kasım ayında Göztepe'den ayrılan Emre Çolak sürpriz bir transfere imza attı. Deneyimli futbolcunun yeni rotası, İspanya 3. Lig'i oldu.
Emre Çolak, İspanya 3. Lig takımı CF Intercity formasını giydi. 31 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar İspanyol ekibinde top koşturacak.
Bu sezon Göztepe formasıyla 9 maça çıkan Emre Çolak gol ya da asist katkısı üretememişti. Deneyimli futbolcu, İspanya'da daha önce Deportivo forması giydi.
Son Dakika › Spor › Göztepe ile yolları ayıran Emre Çolak, İspanya ekibi ile sözleşme imzaladı - Son Dakika