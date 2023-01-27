Göztepe ile yolları ayıran Emre Çolak, İspanya ekibi ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Göztepe ile yolları ayıran Emre Çolak, İspanya ekibi ile sözleşme imzaladı

27.01.2023 15:42

Göztepe ile bağını koparan Emre Çolak, İspanya 3. Lig ekibi CF Intercity ile sözleme imzaladı. Kulüple sezon sonuna kadar anlaşmaya varan 31 yaşındaki futbolcu, daha önce de İspanya'da Deportivo forması giymişti.

Kasım ayında Göztepe'den ayrılan Emre Çolak sürpriz bir transfere imza attı. Deneyimli futbolcunun yeni rotası, İspanya 3. Lig'i oldu.

SEZON SONUNA KADAR İMZA ATACAK

Emre Çolak, İspanya 3. Lig takımı CF Intercity formasını giydi. 31 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar İspanyol ekibinde top koşturacak.

Nereye gittin Emre Çolak! 31 yaşında imza attığı takım çok konuşulur

DEPORTIVO'DA OYNAMIŞTI

Bu sezon Göztepe formasıyla 9 maça çıkan Emre Çolak gol ya da asist katkısı üretememişti. Deneyimli futbolcu, İspanya'da daha önce Deportivo forması giydi.

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