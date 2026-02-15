Göztepe - Kayserispor Maçında Beraberlik - Son Dakika
Göztepe - Kayserispor Maçında Beraberlik

15.02.2026 19:23
Süper Lig'de Göztepe ve Zecorner Kayserispor arasında oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Alper Akarsu, Ogün Kamacı, Mert Bulut

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 75 Uğur Kaan Yıldız), Godoi, Heliton, Bokele, Cherni (Dk. 90 Taha Altıkardeş), Dennis (Dk. 75 Mohammed), Miroshi, Krastev, Janderson (Dk. 90 Arda Okan Kurtulan), Luiz (Dk. 55 Antunes)

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Carole (Dk. 45 Katongo), Furkan Soyalp (Dk. 90 Talha Sarıarslan), Dorukhan Toköz, Benes (Dk. 55 Mendes), Ramazan Civelek (Dk. 67 Mehmet Eray Özbek), Cardoso (Dk. 67 Chalov), Onugkha

Sarı kartlar: Dk. 36 Lis, Dk. 74 Bokele (Göztepe), Dk. 85 Onurcan Piri (Yedek kulübesinde) (Zecorner Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe ile Zecorner Kayserispor arasında oynanan maç, golsüz berabere tamamladı.

47. dakikada Janderson'un taçtan gönderdiği topla altıpasta buluşan Godoi'nin kafa vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlığı güçlükle çeldi.

65. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Krastev'in savunma oyuncularını çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

77. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına Onugkha'nın şutunda kaleci Lis, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

