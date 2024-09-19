Göztepe'nin Gelecek Hedefleri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe'nin Gelecek Hedefleri

Göztepe\'nin Gelecek Hedefleri

Sportif Direktör Ivan Mance, Göztepe'nin Süper Lig'deki hedeflerini ve taraftarın önemini vurguladı.

19.09.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında 23 Eylül Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Kayseri spor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin Sportif Direktörü Ivan Mance kulübün sosyal medya sayfalarına değerlendirmelerde bulundu. Kulüpte 2 yıldır görevde olduğunu belirten Hırvat spor adamı, "Harika bir yolculuğumuz var. Buraya geldiğimde kulübün en iyi olduğu anlardan biri değildi. İki yıl boyunca taraftarlarımız, kulüp çalışanlarımız, İzmir medyası, yöneticilerimiz ve tüm destekçilerimizin katkılarıyla hep birlikte bir şeyler inşa etmeyi başardık ve ilk hedefimize ulaştık. Bu hedefimiz Süper Lig'e çıkmaktı. Harika bir sezon geçirdik. Özellikle çocuklarımız için sonsuza kadar kalacak bazı anılar oluşturduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Yaptıkları işin hiç kolay olmadığını ifade eden Ivan Mance, "Projemizin ilk bölümünü başarıyla bitirdik, bunun için çok mutluyum. Projedeki herkes için büyük bir çalışma oldu. Herkes küçük bir katkıda bulunuyor ve sonunda ödülü alıyor. Göztepe'yi ait olduğu, hak ettiği yere getiriyoruz. Göztepe kesinlikle Süper Lig'e ait. Şimdi ise geleceğe bakıyoruz. Enerji doluyuz, umut doluyuz ve gelecekte daha büyük işler başarabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu. Çok karakterli oyuncu grubuna sahip olduklarını belirten Mance, "İnanılmaz bir oyuncu grubuyla takımı Süper Lig'e geri getirdik. Bazıları şu anda bizimle değil ama Göztepe tarihine isimlerini yazdırdılar. Eski antrenör ekibimiz de iyi bir iş çıkardı. Yeni bir takım kurduk. Geçen sezonki takımın yarısını da koruduk. Takımımızın felsefesine uyacak yeni oyuncular dahil ettik" ifadelerine yer verdi.

"BÜYÜK HAYALLER PEŞİNDEYİZ"

Felsefelerinin çok çalışmak olduğunu sözlerine ekleyen Mance, "Göztepe'ye saygı duymak ve yeşil sahada büyük hayaller peşinde koşmak en baştaki amacımız. Bu yönde istediğimiz pozisyonlara birkaç oyuncu ekledik. Bence takımımız şu an yazın başındaki durumundan daha güçlü. Ancak her transfer dönemi için söylediğim gibi, transfer dönemi puan tablosuna puan eklemez. Puanlar için sahada kazanmanız gerekir. Antrenör ekibimizle ve Stanimir Stoilov hocamızla buraya gelen tüm oyuncuları daha iyi bir hale getirebiliriz. Şu anda ligdeki en genç takıma sahibiz ve bu da hedeflerimizden biriydi. Bu yüzden hocamızın çalışma tarzıyla onları daha iyi hale getirebileceğimize inanıyorum. Yine ortak hedeflere ve amaçlara sahip bir takım kurabilir ve Göztepe taraftarlarına büyük mutluluklar yaşatabiliriz" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Sport Republic şirketi ve Onursal Başkan Mehmet Sepil'den çok büyük destek gördüklerini belirten Ivan Mance, "Böyle bir yönetimle çalışmak benim için bir gurur. Bu yüzden muhteşem taraftarımızla birlikte yeni bir tarih yazabileceğimize, yeni anılar oluşturabileceğimize ve sezonda harika şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Ancak gerçekçi olalım bu kolay olmayacak. Çünkü Türkiye'deki tüm kulüpler yatırım yapıyor ve iyi bir takım kurmaya çalışıyor. Ancak biz kendimize inanıyoruz. Biz sadece Göztepe'ye odaklandık. Çevremizde olup bitenlere odaklanmıyoruz. İyi bir transfer dönemi geçirdiğimizi kanıtlayabileceğimize ve bunu sahada gösterebileceğimize inanıyorum." yorumunu yaptı.

"TARAFTARIMIZ OLMADAN ASLA"

Son olarak taraftara da mesajlar gönderen Mance sözlerini şu şekilde tamamladı: " Öncelikle herkesten bir daha asla taraftarımız olmadan maç oynamamızı rica ediyorum. Çünkü Göztepe'nin kimliği ve asıl gücü stadyumumuz dolu olduğunda ortaya çıkıyor Gerçekten de stadyumumuzdaki deneyim futbol dünyasında elde edebileceğiniz en iyi deneyimlerden biri. O yüzden bir daha asla taraftarlarımız olmadan stadyumda maç oynamayalım. Duygularımız kontrol edelim ama kulübe ve takıma her türlü desteği verelim. Göztepe arması için verdikleri mücadele ve bu arma için oynadıkları oyunla bu desteği hak edeceklerine inanıyorum. O zaman birlikte harika şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. İyi anlarda taraftarlarımızla birlikte mutlu olmak için onlara ihtiyacımız var. Ancak kötü anlarda, belki maçları kaybettiğimizde de taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Onlardan bize destek olmalarını ve arkamızda durmalarını istiyoruz. Çünkü iki yılda öğrendiğim en önemli şey taraftarlarımız sezonun zorlu anlarında bile takımımızın yüzde yüz arkasında durduğunda Göztepe durdurulamaz oluyor. Kimse bizi durduramaz. Öyleyse birleşelim. Birlikte bir bütün olalım. Bu sezon ve önümüzdeki sezonlarda da yeni ve muhteşem bir tarih yazalım. Göztepe 100 yaşına geliyor ama bu Göztepe hikayesinin sonu değil. Göztepe'nin 200 yaşında olması lazım. Önümüzdeki 100 yılın geride bıraktığımız 100 yıldan daha başarılı olmasını diliyorum."

KUBİLAY 3 AY YOK

Göztepe'nin ileri uç oyuncularından Kubilay Kanatsızkuş, sol ayak bileğindeki bağ yaralanması nedeniyle kulüp doktoru Prof. Dr. Emin Bal tarafından ameliyat edildi. Kubilay'ın tedavi sürecinin 3 ay sürmesinin beklendiği açıklandı.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Kayserispor, Futbol, Medya, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Gelecek Hedefleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
08:15 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:47 Ermenistan’da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı Ermenistan'da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 16:50:31. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe'nin Gelecek Hedefleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement