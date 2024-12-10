Göztepe'nin Golcüsü Romulo Formda - Son Dakika
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Göztepe'nin Golcüsü Romulo Formda

Göztepe\'nin Golcüsü Romulo Formda

Süper Lig'de Göztepe, Adana Demirspor'u 3-1 yenerek Hatayspor maçına hazırlanırken, golcü Romulo bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Brezilyalı forvet, 10 gole katkıda bulunarak takımın en önemli isimlerinden biri oldu.

10.12.2024 11:53  Güncelleme: 11:54
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Onur ATIŞ/ İZMİR,

SÜPER Lig'de son olarak evinde Adana Demirspor'u 3-1 yenip pazar günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor müsabakasına 3 puan parolasıyla hazırlanan Göztepe'de golcü Romulo klasını konuşturmaya devam ediyor. Geçen sezonun devre arasında Brezilya'nın Atletico Paranaense takımından kiralanan ve satın alma opsiyonu Göztepe'de bulunan 22 yaşındaki forvet 10 gole direkt katkıda bulundu.

Geçen sezonun ikinci devresinde Göztepe'nin mücadele ettiği 1'inci Lig'de forma giymeye başlayan Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'e de çabuk ısındı. Bu sezon 6 kez fileleri havalandıran Romulo 4 de asist yaparak takımın gol yükünü çekti. Fenerbahçe, Bodrum FK, Samsunspor, Sivasspor, Konyaspor ve Adana Demirspor müsabakalarında ağları sarsan Romulo, yine Sivasspor, Beşiktaş (2) ve Adana Demirspor karşısında da asist yaptı.

Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Hatayspor, Brezilya, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Golcüsü Romulo Formda - Son Dakika

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