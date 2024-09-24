Göztepe Süper Lig\'de Yükselişte

Spor

Onur ATIŞ/ İZMİR,

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında evinde Kayserispor'u 3-0 yenip 9 puana ulaşan Göztepe, mağlubiyet yüzü görmeyen 4 takımdan biri oldu. 2 sezon sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, ilk 3 maçından beraberlikle ayrılıp ardından üst üste Bodrum FK ve Kayserispor müsabakalarını iç sahada rahat kazandı. Uzun bir aradan sonra taraftarıyla buluşan sarı-kırmızılılar, güzel bir oyunla galip gelip Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte yenilgi almayan takımlar arasına adını yazdırdı.

Göztepe, 2001-2002 sezonundan sonra ilk kez Süper Lig'deki ilk 5 maçını kaybetmedi. 23 sene önce de Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Göztepe, o sezon Bursaspor, Diyarbakırspor (D), Samsunspor ve Ankaragücü'nü yenip İstanbulspor'la (D) berabere kalmıştı. Bu sezon ise Antalyaspor'la 0-0, Fenerbahçe ile 2-2 ve Alanyaspor'la 1-1 berabere kalıp ilk 3 haftaya giriş yapan Göz-Göz, daha sonra galibiyetler aldı.

SAVUNMA DUVAR ÖRÜYOR

Özellikle defansif yönden iyi bir performans ortaya koyan Göztepe 3 karşılaşmasını gol yemeden tamamladı. Bir maçı eksik şekilde 9 puanla 6'ncı sıraya yerleşen İzmir ekibinde oynanan pozitif futbolun yanı sıra alınan iyi sonuçlar taraftarı ve camiayı gelecek adına çok umutlandırdı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Kayserispor maçından kazanılan 3 puanın kendileri açısından çok önemli olduğunu ancak eksik yönlerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

"OFANSİF YÖNDEN GELİŞMELİYİZ"

Hem milli maç arası hem de 5'inci haftanın bay geçilmesi nedeniyle uzun süredir maç yapmadıklarına değinen Bulgar teknik adam, "Kayserispor maçı öncesi çekincelerim vardı. Ancak dinamizm yönünden gayet iyiydik. Maksimum potansiyelimize ulaşamasak da yüzde 80'in üzerinden bir dinamizm ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Özellikle ofansif yönden gelişmeliyiz. Maçı erken bitirecek fırsatları gole çevirmeliyiz. Bunun için daha fazla çalışacağız" dedi.

OYUNCULARA UYARI

Tüm takımın koşması ve savaşması gerektiğini belirten Stanimir Stoilov, "Kimse mücadeleden kaçamaz. Koşmayan ve savaşmayan oyuncuya forma vermem. Her zaman çok koşacağız. Çünkü taraftarımıza sonuç ne olursa olsun savaşan bir takım izletmeliyiz. Onlar da bizden bunu bekliyor. Kendimizi sürekli olarak geliştireceğiz. Genç bir takımız, aramızda tecrübeli oyuncular da var. Dolayısıyla herkes çok çalışacak ve takımı üst seviyeye çıkaracak" yorumunu yaptı.

İLK SEVİNÇLERİ YAŞADILAR

Kayserispor'u 3-0 mağlup edip yoluna kayıpsız devam eden Göztepe'de golleri atan oyuncular bu sezon ilk kez sevinç yaşadı. Perdeyi açan stoper Taha, ikinci golü kaydeden Brezilyalı Juan ve skoru belirleyen orta saha Doğan siftah yaptı. Toplamda 8 gol atabilen Göztepe, şu ana kadar Romulo (2), Koray, Heliton ve Djalma Silva da fileleri sarsar isimler oldu. Göztepe defans oyuncularından 4 gol katkısı da aldı.