Grizu faciası unutulmadı, sahaya madenci baretiyle ve pankartla çıkıldı - Son Dakika
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Grizu faciası unutulmadı, sahaya madenci baretiyle ve pankartla çıkıldı

15.10.2022 17:49
Grizu faciası unutulmadı, sahaya madenci baretiyle ve pankartla çıkıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, konuk ettiği Kastamonuspor maçına, 'Yüreğimiz kömür karası' yazısı ve madenci baretiyle çıktı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, konuk ettiği Kastamonuspor maçına, 'Yüreğimiz kömür karası' yazısı ve madenci baretiyle çıktı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor Devrek İlçe Stadyumu'nda Kastamonuspor'u konuk etti.

Kırmızı-lacivertli takım maç öncesinde Amasra'daki maden faciasında hayatını kaybeden 41 maden şehidine dikkat çekmek amacıyla sahaya, "Yüreğimiz kömür karası" yazısı ve madenci baretiyle çıktı.

Zonguldak Kömürspor, Embiya Akyıldız'ın 90+4'de attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. - ZONGULDAK

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TFF 3. Lig: Orduspor 1967: 1 Kahramanmaraşspor: 0 TFF 3. Lig: Orduspor 1967: 1 Kahramanmaraşspor: 0 TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 1 Somaspor: 1 TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 1 Somaspor: 1 Futbol: TFF 3. Lig Futbol: TFF 3. Lig
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Devrek, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Grizu faciası unutulmadı, sahaya madenci baretiyle ve pankartla çıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Grizu faciası unutulmadı, sahaya madenci baretiyle ve pankartla çıkıldı - Son Dakika
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