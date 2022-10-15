TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, konuk ettiği Kastamonuspor maçına, 'Yüreğimiz kömür karası' yazısı ve madenci baretiyle çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Grizu faciası unutulmadı, sahaya madenci baretiyle ve pankartla çıkıldı - Son Dakika

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