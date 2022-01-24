Müthiş maçta lider Trabzonspor, İstanbul'da 1-0 geriden gelerek Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Son 2 maçında 4 puan kaybeden bordo mavili ekip 3. maçta 5 dakikada bulduğu iki golle 3 puana uzandı. Ezeli rakibini sahasında deviren bordo mavililer, Galatasaray'ın küme düşme hattının ateşine attı.
Yenilen gollerin ardından statta bulunan taraftarlar büyük tepkiler gösterdi. Futbolcuları ıslıklayan taraftarlar Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı da istifaya davet etti.
Trabzonspor'un golleri sırasında canlı yayın yapan GS TV'de de ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sunucular Serbay Şenkal ve Deniz Gülen özellikle yenilen ikinci gol sonrası adeta çılgına döndü.
Son Dakika › Spor › GS TV spikerleri Galatasaray'ın yediği ikinci gol sonrası adeta çıldırdı - Son Dakika Spor