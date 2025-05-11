Gülnar Belediyespor Şampiyonluk Kupasını Aldı

Mersin 2. Amatör C Grubu'nda şampiyon olan Gülnar Belediyespor'a kupası verildi.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'nin de forma giydiği takım, Anamur İlçe Stadı'nda düzenlenen törende kupasını aldı.

Mersin 1. Amatör Lig'e yükselen takımın teknik heyeti ve oyuncuları sevinç yaşadı.

Önge, ilçenin adını sporla daha yukarılara taşıyacaklarını belirterek, "Bu başarı, spora ve gençliğe verdiğimiz önemin bir göstergesi. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum." dedi.