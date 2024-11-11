Gümüşdağ: Milli maç öncesi puan önemliydi - Son Dakika
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Spor

Gümüşdağ: Milli maç öncesi puan önemliydi

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş maçı sonrası puan almanın önemli olduğunu belirtti.

11.11.2024 00:30
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- Göksel Gümüşdağ: "Milli maç öncesi buradan puanla ayrılmak önemliydi"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ:

"Türk futbolunun genel sorunları var"

"Devre arasında 2-3 takviye yapacağız"

"UEFA'dan resmi olarak tarafımızdan özür dilendi"

İSTANBUL - Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Milli maç öncesi buradan puanla ayrılmak önemliydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerde Başkan Göksel Gümüşdağ, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sergilenen mücadeleden dolayı memnun kaldığını dile getiren Gümüşdağ, "Milli takım arasına girmeden önce bugün son maçımızı oynadık. İki takım da bugün güzel bir mücadele örneği gösterdi. İki takımı da tebrik ediyorum. Başta Çağdaş Atan hocamız olmak üzere mücadele eden tüm oyuncu kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. Ligde 3 gün arayla maçlar oynanıyor. Sakatlıkları bulunan oyuncularımız var. Ama sağ olsun Çağdaş hocamızın hiç pes etmeyen bir yapısı var. Bizler de bu hevesle ve çabayla kulübümüzü büyüttük. Puan kayıpları, mağlubiyetler olabilir. Ama pes etmek, vazgeçmek kulüp olarak bizim anlayışımız da yok. Bugün de oyuncu kardeşlerimiz iyi mücadele ettiler. Güzel bir müsabaka oldu. Süper Lig'de inşallah en kısa zamanda istediğimiz noktaya geliriz. Buradan puanla ayrılmak milli maç öncesi önemliydi" diye konuştu.

"Türk futbolunun genel sorunları var"

Türk futbolunun ortamının her geçen gün daha da gerginleştiğini aktaran Başkan Göksel Gümüşdağ, "Uzun zamandır bu konuyla ilgili yorum yapmıyorum. Gözlemliyoruz. Ligde 12. hafta bitti. Yeni bir ekip, yeni bir yönetim var. İyi şeyler yapma çabaları var. Ama şu ana kadar ortada olumlu anlamda yapılmış bir şey yok. Türk futbolunun genel sorunları var. Bunları bir sistem değişikliğiyle çözmek lazım. Bence buna kafa yormamız gerekiyor. Gözlemlerimiz devam ediyor. Günü geldiğinde biz de gerekli açıklamaları yaparız. Ben genelde medya aracılığıyla değil de federasyon başkanına veya yöneticilerine gerekenleri söylerim. Doğru olana doğru deriz. Yanlış olana da yanlış deriz. Umarım olumlu olur" şeklinde konuştu.

"Devre arasında 2-3 takviye yapacağız"

Kulübün transfer politikası hakkında konuşan Gümüşdağ, "Transferle alakalı ekibimiz hep çalışıyor. Biliyorsun biz bu konuda planlı hareket eden bir kulübüz. Bütçeden dolayı sezon başında yapmadığımız bazı transferler var. Ama hocamızın isteği doğrultusunda devre arasında 2-3 takviye yapacağız. Bu işe yüreğini koyan, sonuna kadar vazgeçmeyen oyuncu kardeşlerimiz devam edecek. Vazgeçen varsa da hocamızın raporuna göre bir değişikliğe gideriz" ifadelerini kullandı.

"UEFA'dan resmi olarak tarafımızdan özür dilendi"

UEFA Konferans Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynanan müsabakaya dair de konuşan Başkan Gümüşdağ, "Biliyorsunuz Kopenhag ile bir müsabaka yaptık. Neredeyse 3 gün Kopenhag'da geçti. Çarşamba günü gidip, cuma akşam saatlerinde buraya geldik. Malumunuz, Kopenhag'da da farklı bir durum yaşadık. Maç günü, takımımızın motivasyonu için olayı çok fazla büyütmek istemedik. Başakşehir Kulübü adına Asbaşkanımız Mesut Bey aracılığıyla UEFA delegesini ikaz etmesine rağmen Kopenhag taraftarları küfürlü bir koreografi yapmış. Hiçbir şekilde kabul edilemez. Ama her şeye rağmen UEFA bu duruma müdahale etmedi. Sanırım Kopenhag Kulübü de bu durumdan fazla rahatsız olmadı. Futbolun içinde olmaması gereken ve bizim de hiç hoşumuza gitmeyen bir durum yaşadık. Maç sonrasında da istişarelerimiz konuyla ilgili devam etti. Cumartesi günü UEFA'dan resmi olarak tarafımızdan özür dilendi. UEFA'nın bu hassasiyeti hoşumuza gitti. Çünkü bu tarz olaylar futbolda yer olmaması gereken bir davranış olduğunu düşünüyorum. Bu sonuçta taraftarların yapmış olduğu bir eylem ama Kopenhag Kulübü'nün de resmi yolla özür dilemesi gerektiğine inanıyorum. Ama maçın neticesi onlara büyük bir ders oldu. Galibiyeti kaçırdık. Bence 1 puan da son derece önemliydi. Avrupa'da 3 tane final değerinde maçımız kaldı. İnşallah gruplardan çıkacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gümüşdağ: Milli maç öncesi puan önemliydi - Son Dakika

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