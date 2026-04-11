Gümüşhane'de, Okul Sporları Karate Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Aydın Doğan Spor Salonu'nda organize edilen müsabakalara, 20 ilden 250 sporcu katıldı.
Türkiye Karate Federasyonu Gümüşhane İl Temsilcisi Sevim Burcu Çetin, müsabakaların güzel ve heyecanlı geçtiğini belirtti.
Artvin'den müsabakalara katılan sporcu Ebrar Geyik ise milli sporcu olmayı hedeflediğini ifade etti.
Müsabakalar yarın sona erecek.
Son Dakika › Spor › Gümüşhane'de Karate Müsabakaları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?