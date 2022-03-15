GZT Giresunspor 4'te 4 peşinde - Son Dakika
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GZT Giresunspor 4'te 4 peşinde

15.03.2022 15:35
GZT Giresunspor 4'te 4 peşinde

GZT Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Gaziantep Futbol Kulübü maçını kazanarak 3'te 3 yaptıkları için mutlu olduklarını şimdi hedeflerinin 4'te 4 yapmak olduğunu söyledi.

GZT Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Gaziantep Futbol Kulübü maçını kazanarak 3'te 3 yaptıkları için mutlu olduklarını şimdi hedeflerinin 4'te 4 yapmak olduğunu söyledi.

Önal, yaptığı açıklamada "Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetlerinin ardından Gaziantep maçını da kazanmak bizim için çok önemliydi. Takım olarak iyi bir mücadele ortaya koyarak rakibimizi yenmeyi başardık. Son 3 maçta 9 puan toplayarak iyi bir çıkış yakaladık. Bu çıkışımızı bu hafta deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor maçında da sürdürmek istiyoruz. Takımımızda moral ve motivasyon üst seviyede. İyi gidişatımızı Antalya'da da sürdürmek amacındayız" diye konuştu. - GİRESUN

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Gaziantep FK, ligde 6 maçtır galibiyete hasret Gaziantep FK, ligde 6 maçtır galibiyete hasret Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

İbrahim Önal, Giresunspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor 4'te 4 peşinde - Son Dakika


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