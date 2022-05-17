Haftada 500 kilometre pedal çevirerek yarışmalara hazırlanıyor - Son Dakika
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Haftada 500 kilometre pedal çevirerek yarışmalara hazırlanıyor

17.05.2022 10:11
Haftada 500 kilometre pedal çevirerek yarışmalara hazırlanıyor

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle yoğun antrenman programına başlayan Eskişehir Bisiklet Takımı, haftada 500 kilometre pedal çevirerek müsabakalara hazırlanıyor.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle yoğun antrenman programına başlayan Eskişehir Bisiklet Takımı, haftada 500 kilometre pedal çevirerek müsabakalara hazırlanıyor.

Eskişehir Bisiklet Takımı (ESBIKE), uzun süren kış mevsiminin ardından hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte çalışmalarını artırdı. Takım kaptanı Gökay Konuk eşliğinde Eskişehir, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Bilecik şehirlerinde antrenmanlarına devam eden milli sporcular, haftada 500 kilometre pedal çeviriyor. Dağ bisikleti dalında da çalışmalar yapan sporcular, ormanlık alanlarda zorlu rotalarda çalışıyor. Covid-19 kısıtlamaları döneminde antrenmanlara ara verdiklerini aktaran bisikletçiler, pandemi öncesi performanslarına dönmek istediklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Haftada 500 kilometre pedal çevirerek yarışmalara hazırlanıyor
Haftada 500 kilometre pedal çevirerek yarışmalara hazırlanıyor
Haftada 500 kilometre pedal çevirerek yarışmalara hazırlanıyor
Haftada 500 kilometre pedal çevirerek yarışmalara hazırlanıyor

YORUMLAR
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Eskişehir, Bisiklet, Bilecik, Kütahya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haftada 500 kilometre pedal çevirerek yarışmalara hazırlanıyor - Son Dakika


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