Hakan Çalhanoğlu: Oyunu biz yönlendirdik

Spor

Hakan Çalhanoğlu: Bugün bütün oyunu biz yönlendirdik

Berkay YILDIZ – Emre ŞAHİNOL/ SAMSUN, - A MİLLİ Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Rakibi küçümsememek lazım onlar da iyi oynadılar. Zor bir zeminde oynadığımız için birazcık zorlandık. Bugün bütün oyunu biz yönlendirdik. Sonuna kadar gittik ve sabırlı oynadık. Önemli olan oyundan kopmamaktı" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 3'üncü maçında Türkiye, İrfan Can Kahveci'nin golüyle Karadağ'ı 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 7'ye yükselten Türkiye, liderliğini sürdürdü. Mücadelenin ardından Ay-yıldızlı oyuncu Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Golü bulduktan sonra biraz daha rahatladıklarını anlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Ama en önemlisi tabi ki oyundan düşmemekti. Önümüzdeki maç bizim için çok önemli olacak. Galler ve İzlanda'nın berabere kalması bizim için iyi oldu. İzlanda'da zor bir maç bizi bekliyor. Oraya gittiğim için biliyorum soğuk bir hava olacak. İnşallah oradan galip döneriz" diye konuştu.

Karadağ Milli Takımı'na karşı sergilenen oyun ve deplasmanda karşılaşacakları İzlanda müsabakası hakkında konuşan Çalhanoğlu, "Herkes buradan 3-4 farkla ayrılacağımızı düşünüyordu. Biz sahaya o kafa ile çıkmadık. Rakibe saygı duyuyoruz ve küçümsememeye çalışıyoruz. Biz bugün oyunumuza odaklandık. Şansları bulduk ancak golleri atamadık. Ama bugün bütün oyunu biz yönlendirdik. Guruptan çıkmak istiyoruz. İzlanda maçının berabere bittiğini maçımız bittiğinde öğrendik. Sevindik açıkçası ama İzlanda'nın zor bir rakip olduğunu unutmamak gerekiyor. Orada zor bir maç olacağını biliyoruz. O yüzden şimdi dinlenme aşamasına geçeceğiz. 6,5 saat uçacağız. Zor bir süreç bizi bekliyor. Ben takıma güveniyorum. Güzel bir havamız var. Bu galibiyetten sonra daha da güzel oluyor. İnşallah oradan da iyi bir şekilde döneriz" ifadelerini kullandı.