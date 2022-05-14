Hakkarigücü, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Hakkarigücü, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı

14.05.2022 15:59
Hakkarigücü, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı

Turkcell Kadınlar 1. Ligi B Grubunda mücadele eden ve play-offlara kalan Hakkarigücü Kadın Takımı, evinde ağırladığı Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Turkcell Kadınlar 1. Ligi B Grubunda mücadele eden ve play-offlara kalan Hakkarigücü Kadın Takımı, evinde ağırladığı Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Merzan Sahası'nda oynanan maçta 35. dakikada ev sahibi Hakkarigücü Kadın Takımı, Süheyla Çalçınar'ın gölü ile öne geçti. Oldukça çekişmeli geçen maçta, 71. dakikada Kennya Cordner ile golü bulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Öte yandan play-off 1. turun rövanş maçı ise 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.

Maçı Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Hakkari Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Seyfullah Kaya, Sosyolog Ceza Uzmanı Avukat Turgut Besi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, VEDAŞ Destek Hizmetleri Müdürü Serhat Tekin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürü Bülent Keksin ve çok sayıda sporsever izledi. - HAKKARİ

Hakkarigücü, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı
Hakkarigücü, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı
Hakkarigücü, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı
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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Fenerbahçe, Hakkari, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakkarigücü, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika


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