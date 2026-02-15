Halkbank, İstanbul BB'yi 3-0 Yendi

Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Sadık Canyurt
Halkbank: Sliwka, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Leal, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Umut Özdemir, Arda Bostan, Tuna Uzunkol)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazli, Bardarov, Atakan Topal, Cardoso (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Nascimento, Kerem Süel, Özgür Benzer, Eyüp Ensar Demirbiler)
Setler: 25-22, 25-21, 25-19
Süre: 86 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında Halkbank, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Halkbank ligdeki galibiyet sayısını 16'ya çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 13. mağlubiyetini yaşadı.
