Hatayspor Altyapıya Yöneliyor - Son Dakika
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Hatayspor Altyapıya Yöneliyor

Hatayspor Altyapıya Yöneliyor

Hatayspor, kalan maçlarda altyapı oyuncularına şans vererek gelecek sezon için planlama yapıyor.

20.04.2025 11:20
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de kalan maçlarda altyapı oyuncularına forma şansı vererek planlamasını yaptığı gelecek sezonda başarı hedefliyor.

Ligde oynadığı 30 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşayan Hatay ekibi, 19 puanla 18. sırada yer alıyor. Oynadığı son 4 lig maçından da puan çıkaramayan Hatayspor'un, Süper Lig'de kalma umutları iyice azaldı.

Gelecek sezon için harekete geçen Hatayspor, kalan 6 maçta altyapı oyuncularına süre tanımayı planlıyor. Mevcut oyuncu grubunun büyük bir bölümünü takımda tutarak altyapıdan da oyuncu eklemeyi planlayan Hatayspor, Trendyol 1. Lig'de güçlü bir takım oluşturmayı hedefliyor.

"Bundan sonraki maçlarımızda altyapıya daha çok önem vereceğiz"

Kulüp basın sözcüsü Mehmet Cem Hanoğlu, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen takımlarının iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Takımlarının zor bir sezonu geride bıraktığını belirten Hanoğlu, "Artık ligin sonu yaklaştı ve matematiksel olarak hemen hemen düşmemiz kesinleşti. Gelecek yılın planlamasını yapıyoruz. Altyapıdan oyuncularımıza mutlaka şans vererek maçlarımızı değerlendireceğiz." diye konuştu.

Hanoğlu, transfer tahtalarının kapalı olması nedeniyle altyapıya ayrı bir önem verdiklerini dile getirdi.

Süper Lig'den düştükten sonra yükselmenin zor olduğunu bildiklerini vurgulayan Hanoğlu, "1. Lig'de yabancı oyuncu sayısı Süper Lig ile aynı değil, bu sayıyı bizim düşürmemiz gerekecek. Elimizdeki iyi oyuncuları saklayıp seneye tekrar Süper Lig'e çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

"Hocamızı göndermek gibi düşüncemiz yok"

Hanoğlu, teknik direktör Murat Şahin'in görevine son verileceği iddialarını yalanlayarak, şöyle konuştu:

"Yönetim kurulunda hiç böyle bir konuşma geçmedi, böyle bir karar almadık. Hiçbir şekilde hocamızı göndermek gibi düşüncemiz yok. Tam tersine geldiği günden beri takıma verdiği reaksiyon pozitif yönde. Seneye de mutlaka kendisiyle devam etmek istiyoruz, planlamayı da öyle yapacağız."

Hanoğlu, depremlerin ardından maçlarını Mersin'de oynayan takımın gelecek sezondan itibaren İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda seyircisiyle buluşacağını da kaydetti.

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Kaynak: AA

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