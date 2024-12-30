Hatayspor Fenerbahçe\'ye Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.
İdmanda futbolcular dar alan ve taktik çalışması yaptı.
Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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