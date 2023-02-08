"Burası benim evimdi" diyen futbolcudan Hatay'ı vuran deprem sonrası duygusal paylaşım - Son Dakika
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"Burası benim evimdi" diyen futbolcudan Hatay'ı vuran deprem sonrası duygusal paylaşım

08.02.2023 12:04
"Burası benim evimdi" diyen futbolcudan Hatay'ı vuran deprem sonrası duygusal paylaşım

Hatayspor ile yollarını sezon başında ayıran Munir Muhammedi, Hatay'daki son durumu gösteren acı bir paylaşım yaptı. Yıkılan bir binanın enkazını paylaşan Munir, "7 ay önce burası benim evimdi. Orada iki harika yıl yaşadım. Hatay'da bana kollarını açan ve kendilerinden biri gibi davranan insanlarla tanıştım." dedi.

10 ili vuran depremde Hatay, en yıkıcı etkiyi hisseden yerlerden oldu. Hataysporlu eski futbolcu Munir Mohamedi, sosyal medyadan Hatay'da kaldığı sürede yaşadığı evin yıkılmış görüntüsünü paylaştı.

"YÜREĞİM YANIYOR"

Munir Mohamedi yaptığı paylaşımda, "Bu felaket yüzünden bu kadar çok ailenin çektiği acıları düşünmeden duramıyorum. 7 ay önce burası benim evimde. Orada iki harika yıl yaşadım. Hatay'da bana kollarını açan ve kendilerinden biri gibi davranan insanlarla tanıştım. Artık Hatay'da değilim ama Hatay'a ve halkına, Türkiye'ye duyduğum sevgi yüzünden çok acı çekiyorum. Görüntüleri görüyorum, yüreğim yanıyor. İnsanlar her şeylerini kaybetti.

'Burası benim evimdi' diyen futbolcudan Hatay'ı vuran deprem sonrası duygusal paylaşım

"SİZİNLEYİM"

Herkesin iş birliğine ve yardımına ihtiyaçları var. Bu felaket, dünyadaki herkesin başına gelebilir. Depremden etkilenen insanlara tüm dualarımı gönderiyorum. Sizinleyim." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor 'Burası benim evimdi' diyen futbolcudan Hatay'ı vuran deprem sonrası duygusal paylaşım - Son Dakika


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