Hatayspor'un Hedefi Lig'de Kalmak - Son Dakika
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Hatayspor'un Hedefi Lig'de Kalmak

Başkan Çinçin, Hatayspor'un Süper Lig'de kalma mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

25.03.2025 16:53
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- Hatayspor'da hedef ligde kalmak

Başkan Hikmet Çinçin: "Tüm maçlarda puan ve puanlara ihtiyacımız var"

HATAY - Atakaş Hatayspor Kulüp Başkanı Hikmet Çinçin, son haftaya kadar mücadele edeceklerini belirterek, hedeflerinin Süper Lig'de kalmak olduğunu söyledi.

Atakaş Hatayspor'da yönetim, Teknik Direktör Murat Şahin ve futbolcular, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Başkan Hikmet Çinçin, kulüpte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Hedef ligde kalmak"

Hatayspor'un, Trabzonspor ve Sivasspor galibiyetleriyle iyi bir ivme kazandığını ifade eden Başkan Çinçin, "İnancımız tam, mücadelemize devam edeceğiz. Ben geldiğim günden beri aynı şeyi söylüyorum, son düdüğe kadar şartlar ne olursa olsun Hatayspor'a yakışan mücadeleyi sahaya yansıtacağız. Son 4 hafta iyi bir ivme yakaladık, bana göre Kayserispor galibiyetinden sonra ligde kartların yeniden dağıtılmasını sağlarız. Bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim şu ana kadar topladığımız puana göre önümüzdeki 10 maçta da puan hedefimiz var. Fenerbahçe olur, Adana Demirspor olur hiç fark etmez, tüm maçlarda puan ve puanlara ihtiyacımız var. Hedef ligde kalmak" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatayspor'un Hedefi Lig'de Kalmak - Son Dakika

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