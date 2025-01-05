Hatayspor'un Üzgün Hali

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor'da teknik sorumlu Yılmaz Bal, puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bal, karşılaşmada Fenerbahçe'yi hataya zorlayarak pozisyon bulmayı amaçladıklarını belirtti.

Yedikleri ilk golün kırılma anı olduğunu aktaran Bal, "İlk yarı istatiksel olarak Fenerbahçe üstün görünebilir ama taktiksel olarak biz oyunu daraltıp rakibimizi hataya zorlayarak pozisyon bulmayı hedeflemiştik. Talihsiz bir gol yedik, maçın kırılma anıydı. Oyuncularım gole iyi tepki verdi ve golü de bulduk. 75'ten sonra esasında buradan puanla ayrılabilirdik. Bugün 5 cezalı, 5 de sakat oyuncumuz vardı. Altyapıdan aldığımız 5 oyuncuyla takviye yaparak geldik." diye konuştu.