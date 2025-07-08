Hatip Emlek, Dubai'de Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Mersin'i Temsil Edecek - Son Dakika
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Spor

Hatip Emlek, Dubai'de Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Mersin'i Temsil Edecek

Hatip Emlek, Dubai\'de Kick Boks Dünya Şampiyonası\'nda Mersin\'i Temsil Edecek
08.07.2025 11:01  Güncelleme: 11:03
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Akdeniz Belediyespor'un milli sporcusu Hatip Emlek, Türkiye Şampiyonu olarak Dubai'deki Kick Boks Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Gülizar Kara da şampiyonada gümüş madalya ile ödüllendirildi. Belediye, sporculara destek verdiklerini vurguladı.

Akdeniz Belediyespor Kulübü'nün Milli Sporcusu Hatip Emlek'in, kasım ayında Dubai'de yapılacak olan Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Mersin'i temsil edeceği bildirildi.

Akdeniz Belediyespor Kulübü'nün Milli Sporcusu Hatip Emlek, İzmir'de düzenlenen '2025 TASKK Türkiye Gençler ve Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Büyük Erkekler Full Contact kategorisinde mücadele eden Emlek, zorlu rakiplerini eleyerek altın madalyaya uzandı. Bu sonuçla milli sporcu, kasım ayında Dubai'de yapılacak olan Kick Boks Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Aynı şampiyonada kulübün bir diğer milli sporcusu Gülizar Kara ise Kick Boks K-1 branşında ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, başarılı sporcuları tebrik ederek, "Milli sporcumuz Hatip Emlek'in Türkiye Şampiyonu olması ve Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olması, yine Gülizar Kara'nın ikincilik başarısı bizleri son derece gururlandırmıştır. Akdeniz Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimizi her zaman sürdürüyoruz. Spor; gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan, özgüvenli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunan en önemli alanlardan biridir" dedi.

Gençlerin enerjisinin doğru yönlendirilmesi halinde uluslararası başarıların kaçınılmaz olduğunu ifade eden Şener, "Bugün, doğru yatırımlar ve gençlerimize duyduğumuz inanç sayesinde dünya sahnesine çıkacak sporcular yetiştiriyoruz. Dubai'de düzenlenecek olan şampiyona için Hatip Emlek'e başarılar diliyorum" diye konuştu.

Akdeniz Belediyespor Kulübü'nün son yıllarda birçok branşta elde ettiği başarılarla dikkat çektiğini kaydeden yetkililer, tesisleşme, antrenör desteği, malzeme temini ve eğitim programlarıyla yüzlerce genci sporla buluşturduklarını, Kick Boks başta olmak üzere birçok alanda milli seviyeye ulaşan sporcular yetiştirmeye devam ettiklerini belirtti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatip Emlek, Dubai'de Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Mersin'i Temsil Edecek - Son Dakika

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