Hatipoğlu: Hakemin Adaleti Önemli - Son Dakika
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Hatipoğlu: Hakemin Adaleti Önemli

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Galatasaraylı İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe maçı öncesi hakemin adaletli davranmasını istedi.

31.03.2025 19:34
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- İbrahim Hatipoğlu: "Bizim için en önemli konu hakemin adaletli davranması"

İSTANBUL - Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynayacakları maçın hakemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Burada bizim için en önemli konu hakemin adaletli davranması. O gün yabancı hakem isteyenlerin adalet aramadıkları, ayrıcalık aradıkları bugün çok net ispatlanmıştır" dedi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, "Öncelikle tüm Türkiye'nin, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Takım olarak iki gündür hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Güzel bir tesiste, güzel bir havada Fenerbahçe derbisine hazırlanıyoruz. Oyuncularımız son derece hırslı, bu maçın önemini biliyorlar ve Galatasaray'ın şu anda iki tane kupa var önünde her iki kupayı da almak için emeğimizi, terimizi son saniyeye kadar akıtacağız. Çarşamba günkü derbiden de alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Galatasaray güçlü bir takım. İyi bir hocası, iyi bir kadrosu var. Her çıktığı maçın favorisidir. Çarşamba günkü maçın da favorisi Galatasaray'dır. Deplasmanda oynayacağımıza rağmen oraya gelecek taraftarımızın da desteğiyle biz bu turu geçip Türkiye Kupası'nda da kupayı kazanan taraf olmak istiyoruz. Biliyorsunuz bundan 1 ay önce Galatasaray Rams Park'ta bir Fenerbahçe derbisi oynadı. O maç öncesini hatırlayın bir de bugünü hatırlayın. O maç öncesinde tüm Türkiye'de bir algı operasyonu yapılıyordu bu maça yabancı hakem atamasına yönelik. Özellikle rakibimizin Asbaşkanı Acun Ilıcalı her ortamda yabancı hakem çağrıları yapıyordu ama bugün baktığınızda sanki o maçla bu maç alakasız iki maçmış gibi bir hava oluşturulmaya çalışılıyor. Aslında biz Galatasaray Spor Kulübü olarak bir mütekabiliyet esası ile bir ay önce Rams Park'ta oynadığımız derbinin benzer şartlarını Çarşamba günü de bekliyorduk. Hem hakem atamalarıyla hem alınan güvenlik önlemleriyle iki maçın eşit zorlukta olduğunu düşünüyoruz ve benzer tedbirlerin benzer atamaların yapılacağını ümit ediyorduk. Ancak bugün hakem açıklandı. Bir Türk hakemimiz açıklandı. Galatasaray olarak Türk - yabancı ayrımı yapmadığımızı iyi hakem istediğimizi her fırsatta söyledik. Bugün de aynı noktadayız. Ancak şunu belirtmek gerekiyor ki atanan hakemle ilgili çeşitli tartışmalar yaşandı geçtiğimiz günlerde. Özellikle rakibimiz yine Acun Ilıcalı tarafından bir kız çocuğu üzerinden Cihan Aydın'ın Galatasaraylı olduğuna dair algılar yapıldı. Böyle bir kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı ve sonunda bu atama yapıldı. Burada bizim için en önemli konu hakemin adaletli davranması. O gün yabancı hakem isteyenlerin adalet aramadıkları, ayrıcalık aradıkları bugün çok net ispatlanmıştır. Hiçbir şekilde yabancı hakem çağrılarını yapmayanlar, o günkü kıyameti koparmayanlar, o günkü çığlıkları atmayanlar aslında bugün nasıl bir ayrıcalık peşinde koştuklarını çok net kamuoyuna gösterdiler. Biz biliyorduk ama bugünkü ortamda bir kez daha çok net ortaya çıktı. O gün Galatasaray Spor Kulübü'nün bir iç saha avantajı vardı. Yapmak istedikleri tek şey bu iç saha avantajını oluşturacakları baskıyla oluşturacakları atmosferle ortadan kaldırmaya yönelikti. Biz bunu çok net biliyorduk. Bugün aynı atmosferin orada oluşturulmaması için en ufak bir çağrıları olmadı, ben duymadım" diye konuştu.

"Cihan Aydın derbi atmosferini kaldırabilecek mi?"

İbrahim Hatipoğlu, rakip takımın Cihan Aydın için Galatasaraylı olduğu algısı yaptığını vurgulayarak, "Bu sezon maçlarına baktığımız zaman Galatasaray'ın üç maçını yönetmiş biri Hatay'da biri de Kasımpaşa'da iki kez berabere kaldığımız, en çok puan kaybettiğimiz bir hakem. Bunlar tesadüf mü? Yoksa seçilirken bunlar bir etken oldu mu? Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Hakemin sahadaki performansını doğru yansıtabilmesi için orada baskının, orada hakem üzerine yönelik söylemlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Cihan Aydın genç bir hakemimiz. Bu baskıları kaldırabilecek mi soru işareti var. Neden soru işareti var? Çünkü aynı hakemin geçtiğimiz günlerde FIFA kokartı askıya alındı. Türkiye'de FIFA kokartı hangi gerekçelerle dağıtılıyor? Hangi hakemler FIFA kokartı taşıyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'yi yurt dışında temsil edebilecek, yeterliliği en yüksek, en formda hakemlere dağıtılıyordu. Maalesef bizim son iki derbimizde de hem Beşiktaş maçında hem kupa maçımızda FIFA kokartı olmayan hakemler atandı. Umarım Cihan Aydın herkesi mahcup edecek, iyi bir hakem performansı sergiler. Tarafsız, adil bir maç izletir herkese ve iyi olan kazanır. Biz iyi olduğumuza ve bu maçı kazanacağımıza sonuna kadar inanıyoruz. Yeter ki bizi saha dışı olaylarla engellemeye çalışmasınlar" ifadelerini kullandı.

"Umarım orada iyi bir VAR hakemi atanır ve bu maç kazasız belasız sona erer"

Ligde oynadıkları Fenerbahçe maçına yabancı hakem atanmasının tarihe geçecek bir durum olduğunu dile getiren Hatipoğlu, "Neden o maça yabancı hakem atandı? Neden dünyanın en iyi hakemlerinden birisinin getirileceği yönünde açıklamalar yapıldı da bugün bunlar yapılmıyor? Demek ki Galatasaray - Fenerbahçe maçları Rams Park'ta oynandığında Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlarda başka bir derbi oluyor ama Kadıköy'de oynadığımız zaman farklı sıradan bir maç haline geliyor diye düşünüyoruz. Burada önemli olan bir atama da VAR hakemi. Umarım orada iyi bir VAR hakemi atanır ve bu maç kazasız belasız sona erer" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatipoğlu: Hakemin Adaleti Önemli - Son Dakika

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