Haydi Tenise Projesi Başlatıldı

Çocukların tenis sporuyla tanışmasını ve tenis kültürünün yaygınlaşmasını hedefleyen "Haydi Tenise" projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde 11 deprem ilinde eş zamanlı başlatıldı.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, 81 ilde binlerce öğrenciyi tenisle buluşturmayı amaçlayan ve öncelikle 11 deprem ilinde faaliyete geçen "Haydi Tenise" projesinin tanıtımı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz'ün katılımıyla yapıldı.

"Haydi Tenise" projesi kapsamında proje okullarına Türkiye Tenis Federasyonu tarafından tenis ekipmanları temin edilecek, beden eğitimi öğretmenlerine hem teorik hem de uygulamalı eğitimler TTF Eğitim Kurulu tarafından verilecek, ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler beden eğitimi ders saatlerinde tenis sporuyla tanışacak.

Projenin sosyal etkisi, uluslararası geçerliliğe sahip Yatırımın Sosyal Getirisi-SROI (Social Return on Investment) metodolojisiyle ölçülecek ve tüm bulgular Social Value International tarafından uluslararası geçerliliğe sahip bağımsız güvence denetiminden geçecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, şunları kaydetti:

"81 ildeki okullarda hayata geçirilecek "Haydi Tenise" projesiyle öğrencilerin tenisle tanışmasını hedefliyoruz. Proje aynı zamanda çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlayarak daha sağlıklı ve öz güvenli bireyler yetişmesine destek olacak. "Haydi Tenise" projesi, yalnızca bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda toplumsal fırsat eşitliği ve çocukların çok yönlü gelişimi için atılmış güçlü bir adım. Projenin ana vizyonu; her çocuğun, yaşadığı yer ve imkanları ne olursa olsun tenisle tanışabilmesini ve tenis oynamaya devam etmesini sağlamak. Uzun vadede ise sporu bir kültür olarak benimseyen, sağlıklı ve özgüvenli nesillerin yetişmesini hedefliyoruz. "Her çocuk için bir raket" anlayışı ile başlattığımız projemiz ülkemizde tenis sporunun tabana yayılmasını ve tenis için yetenek havuzu oluşmasını sağlayacak."