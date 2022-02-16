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Hediye çekilişini kazandı hediyesini aldı - Son Dakika

Hediye çekilişini kazandı hediyesini aldı

16.02.2022 11:00
Hediye çekilişini kazandı hediyesini aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, sosyal medya üzerinden yaptığı hediye çekilişini kazananlardan biri de Düzceli Alican Kazan oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, sosyal medya üzerinden yaptığı hediye çekilişini kazananlardan biri de Düzceli Alican Kazan oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Anadolu Yıldızlar Ligi sosyal medya hesabı üzerinden spor malzemeleri hediye çekilişi gerçekleştirdi. Toplamda 7 şanslı sporcuya kura ile verilen malzemelerden biri Düzce'den Alican Kazan'ın oldu. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Gençlik ve Spor Bakanlığı adına hediyesini Alican Kazan'a verdi. - DÜZCE

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gençlik, Düzce, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hediye çekilişini kazandı hediyesini aldı - Son Dakika Spor


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