"Hentbol nedir?" sorusuna cevabıyla federasyon başkanından maç sözü aldı - Son Dakika
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"Hentbol nedir?" sorusuna cevabıyla federasyon başkanından maç sözü aldı

30.05.2022 12:09
"Hentbol nedir?" sorusuna cevabıyla federasyon başkanından maç sözü aldı

Van'da, internetten yaptığı araştırmayla hentbolun kurallarını öğrenen 10 yaşındaki Serkan Maho, antrenörünün "Hentbol Nedir?

Van'da, internetten yaptığı araştırmayla hentbolun kurallarını öğrenen 10 yaşındaki Serkan Maho, antrenörünün "Hentbol Nedir?" sorusuna verdiği yanıt sayesinde Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç'tan maç sözü aldı.

Edremit ilçesinde yaşayan 4. sınıf öğrencisi Serkan Maho, babasının telefonundan sosyal paylaşım sitelerinde video izlerken denk geldiği hentbol sporuna ilgi duymaya başladı.

Hentbol oynama isteğini ailesine anlatan ancak ilk etapta beklediği desteği alamayan Maho, bulduğu her fırsatta internetten hentbolla ilgili araştırma yaparak, bu sporun temelini ve tüm kurallarını öğrendi. Daha sonra ailesini ikna eden Maho, milli takım antrenörlerinden Ferda Göktaşoğlu'nun açtığı spor kulübüne katıldı.

İlk antrenmanında öğrencilerine "Hentbol nedir?" diye soran Göktaşoğlu, Maho'nun verdiği yanıtı cep telefonuna kaydederek sosyal medya hesabından yayımladı.

THF ve Anadolu Ajansının da kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyu kısa sürede çok sayıda kişi izledi. THF Başkanı Uğur Kılıç da videoyu alıntılayarak, "Harikasın Serkan, en yakın zamanda Van'a gelip seninle tanışmak ve hentbol oynamak istiyorum." mesajını paylaştı.

Serkan Maho, mesajıyla kendisini heyecanlandıran Başkan Kılıç'la bir araya geleceği günü heyecanla bekliyor.

Maho: "Hentbolla ilgili sürekli araştırma yapıyorum"

Hentbolu çok sevdiğini belirten Serkan Maho, AA muhabirine, sürekli videolar izleyerek bu sporun inceliklerini öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Katıldığı spor kulübünde kendini geliştirerek geleceğin başarılı sporcuları arasında yer almayı hedeflediğini belirten Maho, "Hentbolla ilgili sürekli araştırma yapıyorum. Okuldaki derslerimde de çok başarılıyım. Hentbolu çok seviyorum ve ileride bu spor dalında yer almak istiyorum. Hedefim Avrupa Şampiyonası'nda oynamak. Ailem ilk başlarda olumlu karşılamıyordu ama onlar da şimdi bana destek veriyor. Arkadaşlarımla çok eğleniyoruz." diye konuştu.

Kılıç: "Hentbolcu olmasını çok isterim"

THF Başkanı Uğur Kılıç, haziran ayı içinde Van'a bir ziyaret planladıklarını söyledi.

Hentbol oynamak isteyen her çocuğa destek verdiklerini ve bu desteklerin devam edeceğini vurgulayan Kılıç, "Hentbolun içinde yer almaları için antrenman ve malzeme şartlarıyla ilgili iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Minik Serkan'ın sosyal medyadan yaptığım paylaşıma karşılık vermesi beni çok mutlu etti. Herkesin hentbola ulaşabilmesi bizim en önemli hedefimiz. Serkan'ın da hentbolcu olmasını çok isterim. Kim bilir bir gün maçını seyretmeye gideriz." ifadelerini kullandı.

Antrenör Ferda Göktaşoğlu da kulübe katılan sporculara ilk antrenmanda "Hentbol nedir?" diye sorduğunu anlatarak, "Serkan'ın verdiği cevaplar çok dikkatimi çekti. Sosyal medya üzerinden paylaştım. Güzel tepkiler aldık. Araştırmayı seven bir çocuk ve derslerinde de çok başarılı. Serkan'a destek olmak, çocuklarımızı en iyi yerlerde görmek istiyoruz. Federasyon başkanımız da Serkan'ı görmek için Van'a geleceğini belirtti. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 'Hentbol nedir?' sorusuna cevabıyla federasyon başkanından maç sözü aldı - Son Dakika


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