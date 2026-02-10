Her maç atıyor! Bu adamı kim durduracak?

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Süper Lig'deki etkili performansını sürdürmeye devam ediyor. Bordo-mavililer, Samsunspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönerken, karşılaşmaya attığı iki golle Onuachu damga vurdu.

KARADENİZ DERBİSİNDE İKİ GOL

Karadeniz derbisinde fileleri iki kez havalandıran Onuachu, takımının aldığı üç puanda başrol oynadı. Nijeryalı futbolcu, bu performansıyla ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı.

AFRİKA DÖNÜŞÜ FORMDA

Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra yükselen bir grafik çizen Paul Onuachu, bu süreçte çıktığı 3 maçta 4 gol kaydetti. Tecrübeli golcü, sezon genelinde ise 15 gole ulaştı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

2023-2024 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Onuachu, o sezonu da 15 golle tamamlamıştı. Nijeryalı futbolcu, bu sezon gol krallığı yarışında Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte zirvede yer alıyor.