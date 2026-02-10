Her maç atıyor! Bu adamı kim durduracak? - Son Dakika
Her maç atıyor! Bu adamı kim durduracak?
10.02.2026 08:31
Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Süper Lig'deki etkili performansını sürdürüyor. Samsunspor deplasmanında attığı iki golle gol sayısını 15'e yükselten Onuachu, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini koruyor. Onuachu, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra çıktığı 3 maçta 4 gol kaydetti ve sezon genelinde 15 gol atarak, gol krallığı yarışında RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov ile zirveyi paylaşıyor.

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Süper Lig'deki etkili performansını sürdürmeye devam ediyor. Bordo-mavililer, Samsunspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönerken, karşılaşmaya attığı iki golle Onuachu damga vurdu.

KARADENİZ DERBİSİNDE İKİ GOL

Karadeniz derbisinde fileleri iki kez havalandıran Onuachu, takımının aldığı üç puanda başrol oynadı. Nijeryalı futbolcu, bu performansıyla ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı.

AFRİKA DÖNÜŞÜ FORMDA

Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra yükselen bir grafik çizen Paul Onuachu, bu süreçte çıktığı 3 maçta 4 gol kaydetti. Tecrübeli golcü, sezon genelinde ise 15 gole ulaştı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

2023-2024 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Onuachu, o sezonu da 15 golle tamamlamıştı. Nijeryalı futbolcu, bu sezon gol krallığı yarışında Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte zirvede yer alıyor.

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Faruk Faruk:
    orada soru mu tabii ki bu hafta skiniar 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
