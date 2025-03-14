Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile deplasmanda karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının 39. dakikasında penaltı bekledi.
Youssef En-Nesyri'nin kafasıyla Talisca'ya indirmek istediği topa Rangerslı Leon-Aderemi Balogun'un elle müdahale ettiğini düşünen Fenerbahçeli futbolcular, gözünü hakeme çevirdi ve penaltı itirazında bulundu. Bir süre VAR ile iletişimde bulunan maçın hakemi Espen Eskas oyunun devam etmesini istedi.
İşte o pozisyon;
Son Dakika › Spor › Herkes bu pozisyonu tartışıyor! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon - Son Dakika
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