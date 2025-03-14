Herkes bu pozisyonu tartışıyor! İşte Fenerbahçe\'nin penaltı beklediği pozisyon

Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile deplasmanda karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının 39. dakikasında penaltı bekledi.

FENERBAHÇE'DEN ELLE OYNAMA İTİRAZI

Youssef En-Nesyri'nin kafasıyla Talisca'ya indirmek istediği topa Rangerslı Leon-Aderemi Balogun'un elle müdahale ettiğini düşünen Fenerbahçeli futbolcular, gözünü hakeme çevirdi ve penaltı itirazında bulundu. Bir süre VAR ile iletişimde bulunan maçın hakemi Espen Eskas oyunun devam etmesini istedi.

İşte o pozisyon;