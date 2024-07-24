UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerin golcü ismi Edin Dzeko da karşılaşmada 3 gol atarak müthiş bir performans gösterdi. Boşnak yıldız, attığı bu gollerle adını tarihe altın harflerle yazdırdı.
Maçın 45+1. dakikasında penaltıdan topu ağlara gönderen Edin Dzeko, ikinci yarının henüz ilk saniyelerinde Tadic'ten aldığı pası ceza alanında yaptığı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Lugano'nun skoru 2-2'ye getirmesinden birkaç dakika sonra yine sahneye çıkan Edin Dzeko, Szymanski'nin kaptığı ve ceza alanına gönderdiği topu düzgün bir vuruşla ağlara göndererek hat-trick yaptı.
Lugano filelerine üç gol gönderen Edin Dzeko, (38 yaş 128 gün), Shabani Nonda'yı (32 yaş, 2009'da Galatasaray formasıyla) geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim oldu.
Son Dakika › Spor › Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko'dan tarihe geçen hat-trick - Son Dakika
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