Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko'dan tarihe geçen hat-trick - Son Dakika
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Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko'dan tarihe geçen hat-trick

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Fenerbahçe'nin Lugano'yu 4-3 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında attığı 3 golle galibiyette başrol oynayan isim olan Edin Dzeko, Türk futbol tarihine geçti. 38 yaşındaki Boşnak golcü, yaptığı hat-trick ile Shabani Nonda'yı geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı futbolcu oldu.

24.07.2024 10:27
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerin golcü ismi Edin Dzeko da karşılaşmada 3 gol atarak müthiş bir performans gösterdi. Boşnak yıldız, attığı bu gollerle adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

HAT-TRICK YAPTI

Maçın 45+1. dakikasında penaltıdan topu ağlara gönderen Edin Dzeko, ikinci yarının henüz ilk saniyelerinde Tadic'ten aldığı pası ceza alanında yaptığı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Lugano'nun skoru 2-2'ye getirmesinden birkaç dakika sonra yine sahneye çıkan Edin Dzeko, Szymanski'nin kaptığı ve ceza alanına gönderdiği topu düzgün bir vuruşla ağlara göndererek hat-trick yaptı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Lugano filelerine üç gol gönderen Edin Dzeko, (38 yaş 128 gün), Shabani Nonda'yı (32 yaş, 2009'da Galatasaray formasıyla) geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim oldu.

Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko\'dan tarihe geçen hat-trick

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Son Dakika Spor Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko'dan tarihe geçen hat-trick - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Muhammed null: GS liyim Bu adami cok taktir ediyorum gercekten. 17 3 Yanıtla
  • Behzat: yaşlı kurdumuz. 15 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: genç golcü ler örnek alsın 12 0 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: Böylesine ahlaklı ve başarılı bir futbolcu Mert Hakan'la aynı takımda... 5 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: kendine bakiyor adam. mert hakan gibi iki kurusu bulunca yatmiyor 2 1 Yanıtla
    Ahmet Karakan : Sadece mert hakan değil ki, 38 yaşında koşan kaç türk futbolcusu var bildiğin. Bu adamı gençlere anlatmak gerek ama futbolculuğunu değil karakterini. 1 1
  • aref karaca: 38 yaşında futbolcu 3 gol atmış sanki golleri realmardride Bayernmunih attı altinustu lugano bu kadar abartmayın sonra bütün sezon bu 3 gölün üstüne yatar bizim ülkede neden böyle anlamıyorum ki görgüsüzlük diz boyu büyük takımlar bu lugano gibi takımlara 10 tane atıyor 2 0 Yanıtla

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