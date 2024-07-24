Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko\'dan tarihe geçen hat-trick

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerin golcü ismi Edin Dzeko da karşılaşmada 3 gol atarak müthiş bir performans gösterdi. Boşnak yıldız, attığı bu gollerle adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

HAT-TRICK YAPTI

Maçın 45+1. dakikasında penaltıdan topu ağlara gönderen Edin Dzeko, ikinci yarının henüz ilk saniyelerinde Tadic'ten aldığı pası ceza alanında yaptığı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Lugano'nun skoru 2-2'ye getirmesinden birkaç dakika sonra yine sahneye çıkan Edin Dzeko, Szymanski'nin kaptığı ve ceza alanına gönderdiği topu düzgün bir vuruşla ağlara göndererek hat-trick yaptı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Lugano filelerine üç gol gönderen Edin Dzeko, (38 yaş 128 gün), Shabani Nonda'yı (32 yaş, 2009'da Galatasaray formasıyla) geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim oldu.