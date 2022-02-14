Hesap değiştirmeyi unutan Hakan Karaahmet, sosyal medyada kendi kendini öv öv bitiremedi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti. Öne geçtiği maçta skoru koruyamayan Karadeniz ekibi, yeniden ateş hattının sıcaklığını hissetti.

"BURALARA GELMEK KOLAY OLMADI"

Hakan Karaahmet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile maç oynayamadığı için üzülen şehirden Fenerbahçe'yi yenemediği için üzülen bir şehre gelmek kolay olmadı. Gidenler, gelenler olur, yeşil beyaz sevda bir oyoldur. Yol devam eder, neye üzüleceğini insan kendi seçer" ifadelerini kullandı.

"BU ŞEHRİN UMUDUSUNUZ"

Hakan Karaahmet'in hesabından başkasının ağzından yazılmış bir Tweet daha geldi. O gönderide, "Siz bu şehrin umudusunuz başkanım. Yıllardır kimsenin yapamadığını yaptınız. Çok yakında bir destek gecesi düzenlenecek. O günü sabırsızlıkla bekliyorum. Giresunspor sevgisinden bahseden kaç kişi çıkacak. O günkü tabloda ne demek istediğini herkes anlayacak" ifadelerini kullandı.

HEMEN SİLDİ

Bu ikinci paylaşım kısa süre sonra silindi. Başkan'ın bu paylaşımları sosyal medyada mizah konusu oldu.