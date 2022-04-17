Horozkent, Aydın'ı da yenerek grup liderliğini garantiledi - Son Dakika

Horozkentspor, kadın futbol 2. Lig C Grubunda 11. Hafta maçında konuk ettiği Aydın 7 Eylül Gençlik Spor'u mağlup ederek bitime 3 hafta kala grup liderliğini garantiledi.

Kadın Futbol 2. Lig C Grubunda mücadele eden Horozkentspor, 11. Hafta maçında Aydın 7 Eylül Gençlik Sporu konuk etti. Akkonak Dr. Samim Gök Stadındaki oynanan maçta yeşil siyahlılar, 10.dakikada Elif Duru'nun attığı gole öne geçti. Konuk ekipte İmren 35'te attığı golle durumu 1-1'e getirdi. İlk yarısı bu şekilde sona eren maçta Elif, 61'de kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Denizli ekibinde 62'de Sevgi Sevin Ergen ile durumu 3-1 getirdi. 82'de Sude Karabuğa'nın attığı golle Horozkent, maçı 4-1 kazanarak çıktığı 9.maçı da kazanarak puanını 27 yaptı.

Geçen hafta Soma deplasmanda aldığı galibiyetle 1. Lig'e çıkmayı garantileyen Horozkent, Aydın galibiyetiyle grup liderliğini de garantiledi. Maç sonunda futbolcular ve taraftarlar gelen galibiyeti davul zurnayla kutladı. - DENİZLİ