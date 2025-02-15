Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi\'nde 500 Güreşçi Yetiştirildi

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Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde bulunan, efsane güreşçi Hüseyin Akbaş'ın adının verildiği güreş eğitim merkezinde bugüne kadar 500 civarında güreşçi yetiştirildi.

Dört dünya şampiyonluğu, iki dünya kupası birinciliği ile pek çok önemli başarısı bulunan efsane güreşçi merhum Hüseyin Akbaş'ın memleketinde çocuklar güreş sporuna ilgi gösteriyor.

Çevreli beldesinde 2000 yılında hizmete açılan Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi'nde bugüne kadar yaklaşık 500 çocuğa eğitim verildi.

Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi'nde halen eğitimini sürdüren 20 sporcu, her gün antrenmana çıkmadan Akbaş'ın mezarını ziyaret ederek dua ediyor.

Merkezden yetişen sporcular arasında dünya şampiyonu ve Avrupa ikincisi Mustafa Kaya, Avrupa şampiyonu İbrahim Benekli, milli güreşçi Aziz Erdoğdu da bulunuyor.

Sadi Ertan Soysal: "Kulübümüz gayet iyi gidiyor"

Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, AA muhabirine, beldenin pehlivanlar diyarı olduğu söyledi.

Beldelerinde güreşin çok sevildiğini dile getiren Soysal, "3-4 gün önce beldemizden kardeşlerimiz, Tokat'ta yapılan güreş müsabakalarda da dereceye girdi. Biz güreşte iddialıyız. Kulübümüz gayet iyi gidiyor. Her zaman destek veriyoruz." dedi.

Her yıl merhum Akbaş'ın törenle anıldığını belirten Soysal, bu yıl da ölüm yıl dönümü olan 15 Şubat Cumartesi günü program düzenleyeceklerini kaydetti.

Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi'nde ???????10 yıla yakın süredir antrenörlük yapan Aziz Erdoğdu ise yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalıştıklarına işaret etti.

Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi'nde farklı yaş kategorilerinde 20 sporcunun eğitimini sürdürdüğünü anlatan Erdoğdu, "Her sene Türkiye genelindeki turnuvalarda dereceler yapıyoruz. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene buradan iki güreşçim başka takımlara transfer oldu. Benim antrenör olduğumdan bu yana 20 güreşçim başka takımlara transfer oldu. Son 10 yılda 30 sporcum çeşitli turnuvalarda şampiyon oldu." diye konuştu.

Açıldığı günden bu yana merkezde eğitim verilen güreşçilerden 200'e yakınının başta Ankara ASKİ, Ankara TEDAŞ gibi takımlara transfer olduklarına dikkati çeken Erdoğdu, "Burası pehlivanlar diyarı. Burada Hüseyin Akbaş'ın yolunda çok büyük işler çıkıyor." ifadesini kullandı.

Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Yusuf Kiper de 2 yıldır güreşle ilgilendiğini belirterek, "Aziz hocamızla burada çok güzel antrenmanlar yapıyoruz. Hüseyin Akbaş'ın yolundan ilerleyerek çalışıyoruz. Güreşlere gidiyoruz. İnşallah Hüseyin Akbaş gibi dünya şampiyonu olacağım." dedi.

Hüseyin Akbaş'ın akrabası Tahir Karaca da Akbaş'ın her yıl anılmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.