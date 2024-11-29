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Hüseyin Yücel'den İlk Mesaj

Hüseyin Yücel, Hasan Arat'ın istifası sonrası Beşiktaş camiasına ilk mesajını iletti.

29.11.2024 23:46
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Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevine getirilen Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı camiaya ilk mesajını verdi.

Hüseyin Yücel, kişisel sosyal medya hesabından, "Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik istifası, tüm camiamız ve biz yönetim kurulu üyeleri tarafından üzüntüyle karşılanmıştır." sözleriyle başlayan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Başkan gerekçelerini düzenlediği basın toplantısında açıklamıştır. Ardından toplanan yönetim kurulumuzun aldığı kararlar ise resmi kanallarla duyurulmuştur. Herkes müsterih olsun. Biz büyük bir camiayız. Mayıs ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na kadar Beşiktaş'ımızın menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Süreçle ilgili detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde düzenleyeceğim basın toplantısı ile yapacağım."

Kaynak: AA

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