Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi
Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi

Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi
09.02.2026 17:40
Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi
Haber Videosu

Beşiktaş, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın en önemli anlarından biri, Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon Gyu Oh'un attığı röveşata golü oldu. Bu gol, dünya basınında geniş yer buldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Hyeon Gyu Oh, 54. dakikada şık bir röveşata vuruşuyla takımına beraberliği getirdi.

OH'UN RÖVETAŞASI DÜNYA BASINININ GÜNDEMİNDE

24 yaşındaki Güney Koreli santrforun bu golü ünya basınında geniş yer buldu. İşte Hyeon-Gyu Oh'un golü için yapılan o yorumlar...

"ANINDA ETKİ YARATTI"

The Sun: "Celtic'in eski forveti Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta muhteşem bir röveşata golüne imza attı. Güney Koreli golcünün golü ilk anda ofsayt gerekçesiyle iptal edilse de VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı. Beşiktaş, Alanyaspor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta Oh Hyeon-Gyu'nun golüyle 2-2'lik beraberliği yakalayarak geri dönüşü tamamladı. 24 yaşındaki forvet, yeni takımındaki ilk maçında attığı bu golle "anında etki" yarattı."

Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi

"BEŞİKTAŞ İÇİN BİR PUANI KURTARDI"

Es Futbol: "Türkiye'den Oh Hyeon-gyu, Beşiktaş için bir puan kurtardı. Olağanüstü bir golle Türkiye kariyerine harika bir başlangıç."

"SPEKTAKÜLER BİR RÖVEŞATA GOLÜ"

GazeteFutbol: "Beşiktaş, 54. dakikada eşitliği sağladı. Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta Agbadou kafayla indirdi, Oh Hyeon-Gyu ise spektaküler bir röveşata ile topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağına rağmen VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı."

Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi

"GERİ DÖNÜŞ FİTİLİNİ ATEŞLEDİ"

One Football: "Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor karşısında 2-2'lik beraberliği, yıldızlaşan Oh Hyeon-Gyu sayesinde aldı. Güney Koreli forvet, önce penaltıyı kazandırdı, ardından 54. dakikada attığı golle skoru eşitledi. Beşiktaş'ın geri dönüşünün fitilini ateşleyen isim Oh oldu.Golün ardından da savunmayı sürekli meşgul eden Güney Koreli forvet, Beşiktaş'ın hücumda sürekli bir hedef oyuncusu olmasını sağladı."

'KORE'NİN YILDIZINDAN MUHTEŞEM GOL'

Chosun Llbo: 'Beşiktaş'a transfer olan Güney Kore'nin yıldızı Oh Hyeon-Gyu, muhteşem bir golle takımını yenilgiden kurtardı.'

Beşiktaş, Futbol, Dünya, Spor

Son Dakika Spor Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi - Son Dakika

