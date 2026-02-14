Canlı anlatım! Maçta gol yağmuru var, yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk oluyor. Namağlup unvanını koruyan sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürmek isterken, bordo-mavililer şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

MAÇIN DETAYLARI

Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapıyor. VAR'da ise Ömer Faruk Turtay görev alıyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.

CANLI ANLATIM

90' Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

88' Ernest Muçi'nin kullandığı kornerde, Nwiawu'nun kafa vuruşu Ederson'un üstünde kaldı.

86' Ederson vakit geçirdiği gerekçesi ile sarı kart gördü.

80' Fenerbahçe'de genç Yiğit Efe, İsmail'in yerine oyuna dahil oldu.

80' Asensio'nun orta alanda kaybettiği top sonrasında; ceza sahasına kadar topu süren Muçi'nin şutu yandan auta çıktı.

77' Trabzonspor'un kullandığı korner sonrasında, Onuacu topu müsait pozisyonda dışarı gönderdi.

77' Nwakaeme'nin ceza sahasına ortaladığı top, Skriniar'ın müdahalesi ile kornere gitti.

76' Oulai'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

75' Nwakaeme, Mathias Lovik yerine oyuna dahil oldu.

74' Trabzonspor, orta alanda hazırlık pasları yapıyor.

72' Fenerbahçe'de Musaba ve Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Kante yerine oyuna dahil oldu.

69' Ceza sahası içinde yüzünse sert bir top alan Folcarelli, tedavisinin ardından oyuna devam ediyor.

66' Marco Asensio'nun ceza sahası dışından sert vuruşu, kalenin hemen üstünden dışarı çıktı.

64' Umut Nayir, Felipe Augusto yerine oyuna dahil oldu.

63' Anderson Talisca yerini, yeni transfer Sidiki Cherf'e bıraktı.

60' Maçta 1 saatlik bölüm geride kaldı.

52' Trabzonspor'da Oulai, Kerem'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

48' Fenerbahçe'nin maçtaki 3 isabetli şutu da GOL ile sonuçlandı.

48' Fenerbahçe'de art arda paslaşmalar sonrasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu geriye çevirdi. Asensio'nun buluştuğu topta, kalenin sol tarafına doğru yaptığı vuruş ile GOL geldi.

48' GOOOOOOL Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe: Marco Asensio.

46' İkinci yarı başladı...

D.A İlk yarı bitti. 2-2

45' İlk yarının sonuna 3 dakika daha ilave edildi.

45' Trabzonspor'da Lovik'te, yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

44' Fenerbahçe'de Guenouzi itirazlarından dolayı sarı kart gördü

44' Trabzonspor kalecisi Onana, hakem Halil Umut Meler'in yanına geldi itirazlarda bulundu ve sarı kart gördü.

43' Lovik'in sol kanattan yaptığı ortada Paul Onuachu, Oostorwolde'nin üzerinden topa kafayı vurdu. Onuachu'nun yere sektirerek yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti ve skora tekrar denge geldi.

43' GOOOOOOL Trabzonspor 2-2 Fenerbahçe | Paul Onuachu

34' GOLLLLL Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile 2-1 öne geçiyor.

30' Maçta yarım saatlik bölüm geride kaldı 1-1'lik eşitlik var.

26' Trabzonspor yedek kulübesine sarı kart çıktı.

25' Talisca'nın kullandığı frikikte, top Agusto'ya çarparak kornere çıktı.

23' Fenerbahçe İsmail Yüksek ile sol tarafta tehlikeli bir noktadan frikik kazandı

22' Fenerbahçe rakip yarı alanda pas yapıyor.

15' Trabzonspor defansının uzaklaştıramadığı topu Kerem Aktürkoğlu içeriye çevirdi. Ceza yayın hemen üzerinde topu göğsü ile yumuşatan İsmail Yüksek, ceza sahası sağ tarafta ki Talisca'yı gördü, Anderson Talisca düzgün bir vuruşla skora denge getirdi.

15' GOOOOL Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe: Anderson Talisca

13' Asensio'nun sol tarafta, duran toptan yaptığı ortada; Batagov topu kornere attı.

10' Bu gol, Trabzonspor'un iç sahada attığı en erken GOL oldu

6' Trabzonspor'da Nwaiwu'nun savunma arkasına gönderdiği topta Ernest Muçi ceza sahasına girer girmez kaleci Ederson'nun üzerinden aşırtarak golü yaptı.

6' GOLLLL! Maçta Trabzonspor öne geçiyor! Gol: Muçi.

4' İsmail'in ortasında top kornere gitti.

2' Talisca, ceza sahasını karşıdan gören cephede Oulai'nin müdahalesi ile yerde kaldı

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...