Ilias Charalambus\'tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan FCSB'de teknik direktör Ilias Charalambus, basın toplantısında açıklamalarda bulunarak Fenerbahçe'nin şu ana kadar karşılaştıkları rakipler arasında en güçlü olduğunu ifade etti.

''AİLELERİ ADINA ÜZGÜNÜM''

Romanya'da kaza geçiren ve hayatını kaybeden PAOK taraftarlarına değinen 45 yaşındaki teknik adam, "Çok üzgünüm. Yunanistan halkına başsağlığı diliyorum. Aileleri adına çok üzgünüm." dedi.

''EN İYİSİ FENERBAHÇE DİYEBİLİRİM''

Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir takım olduğunu belirten Charalambus, "Fenerbahçe, şu ana kadar karşılaştığımız takımlar arasında en iyisi diyebilirim. Şimdiye kadarki sonuçlarımıza baktığımızda elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çok kaliteli oyunculara sahip olduklarını görüyoruz. Yarın karakter göstermeliyiz. Çok zor olduğunu biliyoruz. Bu futbol ve savaşmak zorundayız. Yarın bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. Futbolda ne olacağını hizbir zaman bilemeyiz. Çok zorlu bir maç olduğunu biliyoruz. Biz büyük bir kulübüz. Nasıl olacağını göreceğiz. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı memnun değilim. Bunu değiştirmek istiyoruz. Taraftarlarımız şuna emin olsunlar, bunun için çaba sarf ediyoruz. Oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Keşke yarın bazı şeyler bizim elimizde olsaydı. Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Taraftarlarımız bize kızgın ve bu normal. Oyuncular da bunun farkında. Bunu değiştirmeye ve düzeltmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

''KİMİN NE DEDİĞİNİ UMURSAMIYORUM''

Takımının gidişatı hakkında da konuşan deneyimli hoca, "Patron ilk kez buraya geldi. 3 yıldır buradayım ve ilk kez böyle bir şey gördüm. Bu onun takımı. Takımla konuştu, neler istediğini söyledi. Onun durumuna saygı duymamız gerekiyor. Onun hissettiklerini ben de hissediyorum. Her şeyi gelip yüz yüze söyledi. Oyunculara saygım var, onlar da bana saygı duyuyor. Ilias Haralambus çok güçlüdür. Kimin ne dediğini umursamıyorum." diye konuştu.