İlk maçında hüsran yaşayan Galatasaray'ın hocasını Rıdvan Dilmen bu sözlerle haşladı: Böyle 4 yersin

Galatasaray, yeni teknik direktör Torrent ile çıktığı ilk maçta Hatayspor'a 4-2 kaybetti. Maçı Rıdvan Dilmen TRT Spor'daki programda ilk maçında forvetsiz sistem deneyen Torrent'i sert eleştirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

"FENERBAHÇE'DEN DAHA HEYECANLILAR"

"Galatasaray yönetimi oyunculara yeni hocanız geldi kendinizi gösterin demiştir. Fenerbahçe'de görünmeyen heyecan Galatasaray'da var. Çok anlık pozisyonlar var hakemin maçı götüremediğini görüyoruz. Alparslan'ın yaptığı hatalar var. Hakemin kafasında penaltı verdim niye sarı kart vermedim diye düşünmüştür. Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilebilirdi belki bir bakmak lazım.

"ELİNDE MESSİ Mİ VAR!"

Fatih Terim nasıl gönderilir diye medyada baya ses getirdi. Ama biz önemli bir teknik adam getirdik dediler. 4-6-0 yaptı Torrent ikinci yarı. Bu kadro ne kadar Galatasaray'a uyar. Halil'i çıkarınca Kerem'in etkinliği azaldı. Elinde Messi varsa 4-6-0 yaparsın tabii ki. Berkan ve Taylan ile bu sistemi oynatamazsın. Bu sistemle 4 yersin. Ömer hoca gitse rica etse Galatasaray bu şekilde oynamazdı. Galatasaray'ın şampiyonluk iddiasının olması bu kadroyla imkansız.