 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İlke Özyüksel Mihrioğlu, Mısır'da Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

İlke Özyüksel Mihrioğlu, Mısır'da Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı'nda altın madalya kazandı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun açıklamasına göre, İlke Özyüksel Mihrioğlu, Kahire'de düzenlenen Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı'nda kadınlar finalinde altın madalya kazandı. İlke, eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etaplarında topladığı 1441 puanla şampiyonluğa ulaştı. Bu başarı, Kırgızistan'da yapılan 2023'ün son olimpik sıralama yarışından sonra Mısır'da da ilk sırayı aldığı anlamına geliyor. Diğer milli sporcu İpek Akşin ise yarışı 1010 puanla 17. sırada tamamladı.

İlke Özyüksel Mihrioğlu, Mısır\'da Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı\'nda altın madalya kazandı
27.01.2024 - 14:41,
Abone Ol

İlke Özyüksel Mihrioğlu, Mısır'da düzenlenen Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı'nda altın madalya kazanma sevinci yaşadı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Kahire'de düzenlenen organizasyonda kadınlar finali tamamlandı.

Eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etapları sonunda 1441 puan toplayan İlke, şampiyonluğa ulaştı. İlke, Kırgızistan'da yapılan 2023'ün son olimpik sıralama yarışından sonra Mısır'da da ilk sırayı aldı.

Finalde yarışan bir diğer milli sporcu İpek Akşin ise 1010 puanla yarışı 17. sırada bitirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Mısır, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İlke Özyüksel Mihrioğlu, Mısır'da Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı'nda altın madalya kazandı - Son Dakika


14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:30
Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08
Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06
Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00
ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58
Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47
MHP, 55 adayını daha açıkladı MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40
Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti

Son Dakika
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08 Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06 Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58 Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47 MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40 Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti
13:12 Avustralya Açık'ta tarihi şampiyonluk! Aryna Sabalenka ilki başardı
13:04 Ankara'da eski erkek arkadaşı tarafından vurulan kadının cenazesi Konya'ya götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 15:09:49. #1.11#
SON DAKİKA: İlke Özyüksel Mihrioğlu, Mısır'da Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement