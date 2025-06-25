İlker Günaslan, Muşspor\'la Devam Ediyor

TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Muşspor, savunma oyuncusu İlker Günaslan ile yeniden anlaşma sağladı.

Muşspor'da savunma hattında istikrarıyla dikkat çeken savunma oyuncusu İlker Günaslan, yeni sezonda da sarı-beyazlı ekibin formasını terletecek. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolculuğumuzda önemli katkılar sağlayan profesyonel futbolcumuz İlker Günaslan ile yeni sezonda da yola devam ediyoruz. Sarı-beyaz formamızla göstereceği mücadelede kendisine başarılar dileriz" denildi. - MUŞ